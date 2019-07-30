記者蔡琛儀／台北報導

鄭怡加盟阿爾發，睽違28年將在8月1日推出全新單曲《記得》，由金馬獎最佳電影原創歌曲得主名作詞家嚴云農構思腳本，還不計形象演出「渣男」，而林凡、林佳儀、高郁捷也跨刀力挺，陳子鴻旗下即將出道的女團成員彭名慧、馬瑋伶、阿爾發新人張又心都在《記得》MV中展現演技，阿爾發音樂副董事長常立欣的10歲愛女常靜桐，也特別為鄭怡亮相初試啼聲，令鄭怡相當感動。

▲▼鄭怡新歌MV請到一票圈內好友跨刀演出。（圖／阿爾發提供）

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鄭怡分享人生「下半場」的哲學，「移居加拿大15年，去年才回來，箇中酸甜苦辣都有，但我沒有所謂空巢期，在孩子成年自主獨立後，覺得我依然有勇氣做我想做、該做的事情。」

MV故事分成三大塊，在「期待」中，林佳儀飾演望女成鳳的嚴厲媽媽，常靜桐則扮演女兒，在MV中有幫玩偶配音的戲，展露優秀演藝資質；「背叛」中則由林凡扮演正宮、蜜蜂少女隊出身的高郁捷扮演「渣男」丈夫嚴云農的「紅粉知己」。而在「霸凌」劇情中，則由新生代的馬瑋玲、彭名慧、張又心共同演出，年僅15歲的馬瑋玲為了演好導演說的怯懦角色，在拍攝現場摔了20次以上，彭名慧飾演霸凌者原本心裡也有障礙，覺得演不出欺負人的樣子，但被導演稱讚氣場很強，很有架勢。

▲▼鄭怡人緣好， 不少圈內人都來力挺她的MV，包括昔日玉女歌手林佳儀（右二）。（圖／阿爾發提供）

MV拍攝場景是一家Pub，從早上8點一路拍到晚上9點多，原本預計下午6點收工，但因為導演慢工出細活，拍到Pub都開始營業了，最有趣的是，來小酌的客人也變成了臨演一起入鏡，相當有臨場感。