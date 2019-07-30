小黃司機「你身旁跟很多」　男星聽完愣住：同一尊神明

記者許逸群／台北報導

藝人香蕉（王俊傑）不僅是《瘋神無雙》班底，也是《寶島神很大》的外景主持人，或許心誠則靈，已經不知有多少人告訴過他「背後有神明」。他日前在高雄搭車，計程車司機一見到他就說「有沒有跟你說你身旁跟很多」，沒想到當司機說完後，讓他當場愣住，竟然與在冥冥之中有如此巧合之事。

▲香蕉多次被告知「身後很多神明」。（圖／取自香蕉臉書）



曾有圈內的幕後工作人員大哥跟香蕉說，「你後面有6尊神明」，這並不是他第一次被告知，先前在嘉義，有名素不相識的阿伯也曾這麼告訴過他。不僅如此，就連許效舜都曾跟他說過，感應到他背後有蘇府王爺的兵馬，種種經歷讓他更堅定地知道，「人在做，天在看！心存善念。」

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▲香蕉相信秉持善良，老天會保佑。（圖／取自香蕉臉書）

香蕉近日在高雄搭計程車，聊天過程得知司機是乩身，司機也表示「你身旁跟很多」，並透露感覺到其中有台南代天府的池府千歲。香蕉聽完震驚，「今天艋舺廣敬堂的池府千歲到南鯤鯓代天府開光，NONO哥邀請我去，這不就是同一尊神明嗎！」

香蕉從高雄回到台北後，第一時間則火速趕往艋舺拜拜，他表示：「我沒有任何感應，但是寧可信其有，盡量善良著，天在看會保佑，這我相信著。」