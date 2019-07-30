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天使萌拍AV敬業「半強迫」也要做到！最愛往下趴勤練翹臀

記者吳孟庭／綜合報導

日本人氣女優「天使萌」2014年以AV女優出道，坦言剛入行超怕被賣到國外，拍到第5部逐漸放下戒心，對於不熟的劇情總是半強迫自己要做到最好，像是「扮演小狗」的那部就是她近期的得意作。為了保持曼妙身材，她近來勤練屁屁，表示對自己屁股最滿意！

▲天使萌拍AV敬業「半強迫」也要做到！最愛往下趴勤練翹臀。（圖／JKF提供）

▲天使萌勤練翹臀，最滿意屁屁。（圖／JKF提供）

天使萌揭開過往傷痛，表示擔任AV女優出道前，她對於人生自暴自棄，是藉由AV出道重新調整腳步再出發，才開始找回自信。

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談到剛出道的辛酸史，她說當時因為對AV業界充滿戒心，深怕自己會被賣到國外或是被利用從事非法行為，坦言直到推出第5部作品時才放下戒心，尤其經紀公司社長與工作人員疼愛有佳，讓她明白AV業界不如大家所說的黑暗可怕。出道5年已累積近170部相關作品，個人單體作品則有80部之多。

▲天使萌拍AV敬業「半強迫」也要做到！最愛往下趴勤練翹臀。（圖／JKF提供）

▲天使萌坦言一開始對拍AV很有戒心。（圖／JKF提供）

她坦承出道前經驗僅有4人，不算是豐富，但對自己表現要求甚高，面對不擅長的劇本，都會對自己內心喊話，半強迫自己要做到最好，因此被業界盛讚是具有「職人心態」的AV女優。

至於最想推薦哪部片給粉絲？天使萌笑說，「扮演小狗擬人化的那部作品，對我來說是演技的一大挑戰。」自認對於Cosplay型的AV吧最上手，尤其是學生制服的作品，最喜歡的姿勢是「騎乘位」，她形容：「尤其是我自己往下趴和對方緊抱在一起時，能感受到被愛的感覺。」

▲天使萌拍AV敬業「半強迫」也要做到！最愛往下趴勤練翹臀。（圖／JKF提供）

▲天使萌擔任JKF雜誌封面女郎。（圖／JKF提供）

最近對屁股很滿意的她，平常一直持續鍛鍊屁股，天使萌說會去運動、做美體沙龍；至於喜歡類型也剛好跟小狗有關，她表示，「喜歡可愛類型的男生，就是所謂的犬系男子，以我為中心、只要我叫他就會馬上過來，要表現的很愛我的男生」。

天使萌這次不但擔任JKF雜誌封面女郎，宣告從今年開始要積極來台拓展粉絲：「一連串台灣的工作，對我來說是挑戰，希望與各位一起做許多有趣的事，粉絲們可以抱著期待繼續支持我。」8月1日還會跟三上悠亞、明日花綺羅等AV前輩，一同來台出席8月2至4日舉辦的「TRE台北國際成人展」。

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