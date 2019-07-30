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DJ Ray Ray、吳卓源首度合作！　收錄在「電子音合輯」

▲▼DJ Ray Ray,吳卓源,Oberka.魏如昀。（圖／公關照）

▲DJ Ray Ray、吳卓源、Oberka、魏如昀作品同時收錄在合輯中。（圖／公關照）

記者關韶文／台北報導

台灣獨立電子廠牌「派樂黛唱片」，自2015年開始共發行六張電子音樂合輯，召集優秀的電子音樂創作者，獲得市場與愛樂者關注，奠定派樂黛唱片為最具本土電子音樂代表性的廠牌。今年七月，派樂黛將發行第七張電子合輯集大成之作－《Dark Paradise Records J7 White Diamonds》。

合輯製作人由派樂黛唱片負責人黃少雍親自擔綱，以他獨具個人風格及創新的音樂製作思維，合作對象自金曲歌后徐佳瑩、艾怡良至盧廣仲…等具影響力的新世代音樂人，是華語樂壇電音風格編曲的第一把交椅。他一手統籌了極為繁瑣的製作過程，攤開這一次合輯參與名單，無疑網羅近年本土電音最強、最豪華的陣容：

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魏如昀表示，「黃少雍是自由度很高的製作人，沒有設限才好玩，每位音樂人擁有寬廣的發揮空間，而自己就是最後一道把關，更能拉高標準。」DJ Ray Ray更與吳卓源首度合作單曲《No WiFi》，錄音時她恰好在澳洲度假：「我躺在床上拿麥克風練唱，很Chill。」

不只在音樂製作上下足功夫，合輯設計也是一大亮點，視覺統籌交給派樂黛電子合輯系列的設計師暨社論插畫家──許凱迪 (KaiTi Hsu)主導，包辦複雜的整體包裝、插畫與排版設計，而實體合輯也特別收錄了十篇獨家專訪，道出每首歌曲的製作過程及音樂人深度訪談。《Dark Paradise Records J7 White Diamonds》將於7/31數位發行。

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