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《沒關係》作家新劇卡司超夢幻！？趙寅成、南柱赫、韓志旼跟新慜娥

記者吳孟庭／綜合報導

寫出知名韓劇《沒關係，是愛情啊》、《那年冬天風在吹》的編劇盧熙京（노희경），終於要有新作品， 日前先傳出男主演部分，都是合作過的老班底，包含趙寅成、裴晟佑，連南柱赫也確認加入，現在女主演可望找來兩位女神韓志旼與新慜娥，超狂卡司讓劇迷非常期待！

▲▼《如此耀眼》南柱赫、韓志旼、金惠子、孫浩俊、金佳恩。（圖／KKTV提供）

▲▼盧熙京編劇新戲傳出找來韓志旼、新慜娥主演。（圖／KKTV提供、翻攝自JTBC）

▲《輔佐官》由李政宰、新慜娥、李伊利雅、金桐俊主演。（圖／翻攝自JTBC）

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根據韓媒報導，韓志旼與新慜娥（多譯為申敏兒）可能作為女主演身分，雙雙演出盧熙京的新戲，韓志旼曾在2011年與盧作家合作《噗通噗通...他和她的心跳聲》，將是睽違8年再度攜手，新慜娥則是首次主演盧作家的戲劇。

男主演的卡司也夠瘋狂。趙寅成將可能繼《那年冬天風在吹》、《沒關係，是愛情啊》，第三度演出盧熙京戲劇。裴晟佑則是在去年盧作家的《Live》中飾演李光洙的警察師傅，表現讓人印象深刻。此外趙寅成與裴晟佑也曾在電影《金權性內幕》交手，算是舊識。另外南柱赫傳出將加入此陣容，如果皆成真，將會是他繼《如此耀眼》再度與韓志旼合作。

▲《沒關係，是愛情啊》海報。（圖／翻攝自沒關係，是愛情啊官網）

▲趙寅成演紅盧熙京的《沒關係，是愛情啊》。（圖／翻攝自沒關係，是愛情啊官網）

▲韓劇《LIVE》裴晟佑、裴宗玉、申東旭、成東鎰。（圖／翻攝自tvN臉書）

▲裴晟佑在《LIVE》演技令人印象深刻。（圖／翻攝自tvN臉書）

▲▼《如此耀眼》南柱赫、韓志旼、金惠子、孫浩俊、金佳恩。（圖／KKTV提供）

▲南柱赫、韓志旼可望繼《如此耀眼》二度合作。（圖／KKTV提供）

不過對以上消息，盧作家透過相關人士承認，的確有向以上演員進行新作品的提案，「但因為劇本與大綱都還沒全部完成，演員名單目前是無法確定的狀態。」各演員也解釋要收到劇本，同時也要調整演員的行程才能確定是否演出。但不管如何，盧熙京編劇的品質保證，都讓劇迷非常期待！

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盧熙京, 趙寅成, 南柱赫, 韓志旼, 新慜娥, 日韓風

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