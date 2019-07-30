第二張國語專輯「等10年」　李幸倪：很興奮、很緊張！

▲李幸倪來台發行國語專輯。（圖／環球提供）

記者關韶文／台北報導

出道至今10年，Gin Lee李幸倪從馬來西亞出發，輾轉於中、港、台參加歌唱比賽，並目前紮根於香港發展歌唱事業。從最初的創作比賽總冠軍，到成為香港叱咤樂壇女歌手，將十大金曲、金唱片、白金唱片等大獎收入囊中，李幸倪被譽為「接近完美、最有天分的歌手。」

繼2009年發行首張國語專輯後，Gin暌違10年推出第二張全新國語專輯《浮世繪》，她表示，「感覺很興奮、很緊張，等很久。」以前本來想在台灣發展，2010年來台參加選秀節目踢館，被香港公司相中，因緣際會去了香港發展；這幾年有不斷想出國語專輯，但知道不能急，要一步一步來，她表示，華語是自己的母語，以前也受華語音樂影響很深，一種回到初心的想法。

請繼續往下閱讀...

2010年到香港就開始錄第一張專輯，一句粵語都不會，只能硬背，以前智慧手機也不普遍，找地圖、即時翻譯都不方便。ㄧ開始沒有演出、沒有工作、沒有規劃，當銀行戶頭剩不到1千港幣，要買機票回家？還是繼續等呢？之前工作在馬來西亞有買房子給家人住，也每個月會給家裡生活費，所以根本不敢跟家裡說，自己一度很負面、想放棄，但又不甘心，想說再堅持一下，後來參加中國的選秀節目，之後簽進環球音樂，開始她的香港小天后之路。

上週在香港看鄭秀文的演唱會，17歲開始接觸粵語，就是因為喜歡她的歌，第一首學Sammi的廣東歌「不拖不欠」，她表示，當時還不會廣東話，但因為太喜歡這首歌所以重複聽很多、很多次然後寫下拼音再學怎麼唱，這次看演唱會勾起許多回憶，很棒！