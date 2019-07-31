專訪／家慘被查封…一開衣櫃佈滿蛆！《大時代》張家瑋12歲住醫院「照顧截肢媽」

記者林奕如／專訪

張家瑋在民視《大時代》飾演惡女游素素，為了嫁豪門，陷害貪財母親入獄，但現實生活中，可說是完全相反，單親孝順的她，13歲開始打工，花10年還清家中百萬債務。她接受《ETtoday星光雲》專訪揭開童年回憶，小六時媽媽因蜂窩性組織炎截肢，家中又面臨被查封，她有約一年時間只能住在醫院。

▲《大時代》張家瑋專訪。（圖／記者張一中攝）

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從有記憶以來，張家瑋就是媽媽帶大，同學口中的「爸爸」，對她還說根本不存在，也不敢問媽媽，只能偷偷羨慕放學時有爸爸來接的同學，媽媽為了家計，在夜市擺攤販，各式各樣生意都做過，張家瑋回憶：「我媽可是夜市女王，賣衣服、賣玩遊戲都有，我從小就在夜市長大，顧攤子累了，就會去撈金魚、打彈珠，還因為贏太多，玩到隔壁攤子叫我不要來了。」家中經濟狀況很差，外婆一家沉迷大家樂，親戚沒有人可以伸出援手幫忙，她為了幫助家計，曾在檳榔攤幫忙，有時去賣楊桃汁。

▲張家瑋單親長大，國小時住家被查封。（圖／記者張一中攝）

12歲那一年，張家瑋媽媽因蜂窩性組織炎住院，清創後創況不理想，最後不得不截肢，張家瑋說：「我還記得跟媽媽說『我想回家』，她叫我不能回家，我才知道家裡被查封了，我就睡在病床旁的沙發床，我還記得每天從醫院騎腳踏車去國小上課。」這樣情況持續約一年，之後媽媽出院，才找到新家。

▲張家瑋孝順還債。（圖／記者張一中攝）

回憶一時湧入心頭，張家瑋笑說：「有一次想回家拿東西，但房子已經太久沒住人，斷水又斷電，一打開門全是灰，我們家有神桌，不知道為什麼就覺得很可怕，進房間打開衣櫃，看到衣服上面佈滿白色的蛆，整個人大尖叫嚇死了，最後什麼都沒拿就跑出來。」在微笑背後，其實藏著小女孩可怕童年記憶。

▲張家瑋飾演游素素，色誘富二代余秉諺。（圖／民視提供）

辛苦走過童年歲月，她把那些逆境，都當成養分長大：「很可惜，有一些回憶的東西沒拿出來，就遺失了。」張家瑋從小苦過來，但個性依舊樂觀，她直呼：「就是因為小時候接觸那麼多人，在這環境看太多現實面，覺得長大後不要想這麼多，凡事往樂觀一點。」

她在八點檔表現出色，擁有E罩杯、火辣身材的她，還被封為「本土劇真人娜美」，劇中一心想嫁入豪門，並且為愛癡狂，最後清醒覺悟，幫助伍妹（王瞳 飾）復仇，人物表現鮮明，她因此角受到走紅，她笑說：「走在路上還會有人叫我素素，有一些人則是勸告我不要這麼壞，大家都很入戲。」

場地提供：MUNCHIES Cafe & Bistro