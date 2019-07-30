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方語昕《女力》出嫁「三聲響頭」淚拜別父母惹哭全場

記者林奕如／台北報導

方語昕（飾 黃嫚莉）及尹彥凱（飾 何寬亮）在TVBS《女力報到》成為第一對結婚佳偶。方語昕飾演新娘，入戲覺得自己真的要嫁人了，在拜別舅舅汪建民時，她磕頭磕到在旁的楊雅筑都說：「妳磕太大力了吧，我都聽到妳的三聲響頭，妳明天頭一定會腫！」

▲《女力報到》方語昕(飾 黃嫚莉 )及尹彥凱(飾 何寬亮) 拜別舅舅。（圖／TVBS提供）

▲方語昕（飾 黃嫚莉）出嫁磕頭拜別舅舅。（圖／TVBS提供）

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方語昕入戲表示：「我覺得對於父母的養育之恩，這三磕頭一定要磕得很用力。」在劇中飾演黃嫚莉舅舅的汪建民，這次也為戲哭紅雙眼，一度無法恢復情緒，他說：「感覺真的是要將心愛的女兒交給別人了。」在旁的伴娘們也紛紛感動落淚。

▲《女力報到》方語昕(飾 黃嫚莉 )及尹彥凱(飾 何寬亮) 拜別舅舅。（圖／TVBS提供）

▲方語昕入戲淚崩，覺得真的要出嫁。（圖／TVBS提供）

這場結婚戲，由李宣榕、楊雅筑、鄭亞、王尚菲組成強大高顏質的伴娘團，李宣榕首次擔任伴娘，感動紅了眼眶，為了準備這場結婚戲睡不到兩個小時，鯰魚哥在旁虧她說：「是前幾天看到林書豪，開心到睡不著覺吧！」李宣榕忙解釋，因日前擔任林書豪分享會的表演嘉賓，一直是林書豪的粉絲，當天她緊張到不敢跟他拍照，叫旁邊的人幫忙用手機雙機借位拍照，一定要拍到和他同框。

▲《女力報到》方語昕(飾 黃嫚莉 )及尹彥凱(飾 何寬亮) 拜別舅舅。（圖／TVBS提供）

高顏值伴娘團。（圖／TVBS提供）

鯰魚哥曾經和朋友巧遇林書豪打過一場球，李宣榕對鯰魚哥說：「之前你說過只要拍戲還拍到我生日那天，你就要邀請林書豪來探班。」鯰魚哥打趣回說：「其實我沒有跟他很熟啦！但為了妳的幸福，我會好好安排一下你們兩個人一起讀聖經，阿門」

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方語昕, 黃嫚莉, 尹彥凱, 何寬亮, 李宣榕, 楊雅筑, 鄭亞, 王尚菲, 女力報到, 女力, 女兵

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