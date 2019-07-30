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三代男團B1A4 Baro入伍！　妹妹誠摯PO文祝「健康平安歸來」

記者古靜兒／綜合報導

南韓男團B1A4從2011年出道至今已有8年時光，紛紛邁入28歲的成員都陸續入伍，團體出身的成員之一Baro（車善玗）早前也透過經紀公司IG，正式告知大眾將入伍履行兵役。

▲1992年出生的Baro在2019年邁入28歲，他在30日低調入伍。（圖／翻攝自Instagram／baroganatanatda）

▲1992年出生的Baro在30日入伍。（圖／翻攝自Instagram／baroganatanatda）

Baro雖然未在自己的IG上和大家分享入伍消息，但他在為愛犬開設的IG帳號上，曬出他和狗狗的合照，配上可愛的文字：「哥哥早點回來喲～我會乖乖地在這裡等你的，汪汪！」通過愛犬視角和粉絲道別。另外，Baro也通過經紀公司HODOO娛樂的官方IG發佈聲明，和粉絲約定2021年再相見。

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▲Baro在30日通過愛犬IG向粉絲道別。（圖／翻攝自Instagram／yulmoo_ganatanatda）

▲Baro在30日通過愛犬IG向粉絲道別。（圖／翻攝自Instagram／yulmoo_ganatanatda）

▲Baro的經紀公司在30日通過官方IG宣佈，他即將入伍履行2年兵役。（圖／翻攝自Instagram／hoduent）

▲Baro的經紀公司在30日通過官方IG宣佈，他即將入伍履行2年兵役。（圖／翻攝自Instagram／hoduent）

Baro的練習生妹妹車允智稍後也在個人IG上PO出和哥哥的合照，並寫到：「健康平安地歸來吧！忠誠！」向哥哥道祝福的PO文下也引起許多粉絲留言：「哥哥保重身體，健康是最重要的哦」、「會想你的，哥哥加油」、「不要受傷，一定要平安回來，允智姐姐我們會替你守護的！」

▲Baro的練習生妹妹車允智也通過IG祝福哥哥，希望他忠實履行兵役，平安健康地歸來。（圖／翻攝自Instagram／yoooon_g_）

▲Baro的練習生妹妹車允智也通過IG祝福哥哥，希望他忠實履行兵役，平安健康地歸來。（圖／翻攝自Instagram／yoooon_g_）

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B1A4, Baro, 車善玗

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