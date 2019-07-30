慶祝周年！老公太省「一杯酒200多塊很貴」　小Call：我很難過

記者潘慧中／綜合報導

小Call（郭怡伶）2018年和男友交往3個月就決定步入婚姻，8月正式登記結婚，婚前略有發現對方個性節儉，但被問到「老公有什麼事情讓妳覺得怎麼這麼省，省到有點受不了」時，她也侃侃而談全說了。

▲▼小Cal去年升格人妻。（圖／翻攝自Facebook／宅之小惡魔 小CALL）



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小Call最近在《單身行不行》表示，因為公公很早過世的關係，老公是婆婆一手辛苦拉拔長大的，「所以他們對於金錢會比較不敢花。」根深蒂固的觀念難免多少影響到小倆口的生活。

▲小Call透露老公生性節儉。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）



舉例來說，小Call有時候想吃義大利麵，加點套餐至少要2、300塊，但老公就會捨不得點來吃，「我就覺得說沒有關係，偶爾可以吃，我們可以去享受。」又比方說，之前慶祝認識1周年時，儘管不是去很昂貴的高級餐廳，點了一杯200多塊的酒，老公卻覺得很貴很捨不得。

▲▼小Call只好不停說服老公偶爾享受沒關係。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）



小Call當下只好說服老公說：「我們今天是特別紀念日，偶爾這樣享受沒關係，我們錢還可以再賺啊！」對於這個現象，她透露大多數時候，老公不是選擇不點、就是要她自己點就好，但老公現在已經逐漸願意偶爾和她去吃個好料了。