金Samuel殺父兇手抓到了！　家人見照傻眼「竟是爸爸20年好友」

韓星金Samuel(金山謬)17日傳出爸爸Jose Arredondo在家遭謀殺的殘忍消息,沉寂了13天後他在Instagram上傳哀悼照片和文字,滿是對父親的愛和不捨,在一片悲傷情緒中慶幸還是有好消息,殺父兇手終於落網了。

▲金Samuel在30日上傳和父親的最後合照。(圖/翻攝自its_kimsamuel IG)

據外媒《KGET-TV》報導,墨西哥在當地時間29日晚間逮捕了殺害Jose Arredondo的50歲男子,基於墨西哥法規關係並不能透露犯人的完整姓名,因此報導時僅以「Roberto N.」表示,令人驚訝的是,Jose Arredondo的家人們看見兇手後發現竟然是熟悉的人。

▲墨西哥警方抓到其中一個犯人。(圖/翻攝自《KGET-TV》)

Jose Arredondo的姐姐Laura Arredondo透露:「這個人是他的20年老友。」而根據警方表示這起兇殺案的犯人不只Roberto N.一個,雖然真相令人崩潰,但她樂觀面對:「至少警察抓到一個了,我相信他會全盤托出的。」

另外,金Samuel在台灣時間30日更新IG,連續5張照片彷彿時光倒轉,最後是爸爸笑開懷抱著還在襁褓中的嬰兒Samuel。接著則是他稍微長大,穿著筆挺西裝,仰頭跟爸爸對視的照片,令人難過的是最後一張合照是他站在父親棺木旁,神情看起來憔悴不捨,另外一張則是他輕撫棺木,低下頭不想給人看到表情的心碎模樣,讓人心疼。

他用英文寫下,「生日快樂,爹地。你永遠在我心中,你對我來說是個傳奇,我將來要像你一樣,我好想你,我好愛你爸爸。(Happy birthday dad. Always inside my heart. You are a legend to me. I’ll be like you in the future. I miss you so much. Love you so much dad.)」另外也安慰粉絲他會堅強面對。

▲▼金Samuel發出多張與父親的兒時合照。(圖/翻攝自its_kimsamuel IG)