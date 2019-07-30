白臀妹喝醉「渾圓上空貼落地窗」！　對面大樓全看光…超辣畫面網瘋傳

記者田暐瑋／綜合報導

網路上近日流傳一張美女上空照，照片中身材凹凸有致的辣妹趴在窗邊，全身只剩下一件內褲，渾圓豐滿的翹臀形狀超美，毫無遮掩地對著對面大樓，她事後坦承是宿醉時拍下的性感照，當下只想留下紀念，沒想到意外引起話題。

照片中的美女其實是武打女星梁子淇，有「重訓女神」之稱，她透露當時是和姊妹到泰國旅遊喝醉，隔天準備退房時，還有些神智不清也沒化妝，卻又想留下紀念，索性全身脫光只剩一條內褲，背對鏡頭留下這張美照，她雙手捧胸，翹起蜜桃臀，正面春光讓對面大樓住戶全看光。

▲梁子淇。（圖／翻攝自梁子淇IG）



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發現這張辣照引起話題後，梁子淇受寵若驚，對於外界頻頻稱讚她的美尻，她也大方分享平時訓練重點，在練臀時一定會在大腿上套彈力帶，以加強部位鍛鍊，達到「虐臀」效果，

梁子淇從不吝嗇在Instagram上大方秀出自己美照，還有不少在健身房內香汗淋漓的照片，可見她十分熱愛運動，也因此擁有完美的體態，她並沒有刻意追求鳥仔腳般的過瘦身材，而是透過訓練讓肌肉產生線條感，打造健康、性感的體型。

▲梁子淇訓練臀部。（圖／翻攝自梁子淇IG）



不只如此，梁子淇2018年參演電影《武術奇蹟》，戲中武打環節表現的相當專業，讓觀眾看見清新正妹也有充滿殺氣的一面。事實上，她已經累積了不少演戲經驗，不僅參與過多部微電影、廣告的演出，還曾出現在王心凌《BFF》MV中，她大方、活潑的性格吸引了不少死忠粉絲。

▲梁子淇。（圖／翻攝自梁子淇IG）