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偶像結婚「心情複雜」　吳姍儒兩度淚崩：他是別人的了

記者許逸群／台北報導

藝人吳姍儒（Sandy）今30日出席麥當勞新品活動，意外被發現戴著與偶像楊丞琳相似的耳環，讓她興奮地說：「真的嗎？我是楊丞琳狂粉！」提到偶像將步入婚姻相當開心，但她也笑稱，心中的男神周渝民結婚時則是讓她情緒相當複雜，甚至數度淚崩。

▲▼ Sandy/麥當勞新品記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲Sandy受邀出席麥當勞新品記者會。（圖／記者黃克翔攝）

吳姍儒笑說，自己心中的男神是周渝民，但偶像結婚時讓她忍不住哭了，「心情很複雜，他是別人的了。」身為鐵粉的她隨後更換心情變成祝福，「好啦，你幸福就好啦！」接著得知周渝民小孩出生又讓她哭了一輪，她還開玩笑地說，原先還希望以後可以投胎當周渝民的女兒，但時間上顯然來不及。

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不僅如此，吳姍儒的女神侯佩岑結婚時也一樣讓她淚崩。她表示，當初侯佩岑懷孕時，節目找她代班，讓她心想：「我的女神已經走到不同的境界，好夢幻喔，她完全照她想要的過人生。」然後又默默掉淚。不過提到自己的人生規劃，她則表示一切順其自然，目前還是以工作為重。

▲▼ Sandy/麥當勞新品記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲Sandy預計在明年初推出新書。（圖／記者黃克翔攝）

吳姍儒近期在忙著籌備新書，寫出自己近10年來所學習到的道理，「趁現在記錄下來、還可以胡言亂語的時候，可能32歲就會後悔出這本書也說不定。」另外，父親節將至，她透露吳宗憲當日剛好要到福島錄製《綜藝玩很大》，只好在8月7日（七夕情人節）一起吃飯，笑稱：「我人生很樸實、很無聊。」

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