王彩樺16歲超美女兒「高清正面照」連發！電眼勾魂甜笑　神顏撞臉袁詠儀

記者李玟儀／綜合報導

王彩樺日前帶著16歲的大女兒為新人黃昺翔拍攝MV，女兒甜美的長相就此曝光，吸引一票網友討論。30日她索性公開多張女兒的正臉照，既甜美又空靈，也還有這個年紀獨有的清新。

▲王彩樺大女兒。（圖／翻攝自臉書／王彩樺）

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王彩樺的大女兒有著一雙大眼睛，深邃的雙眼皮讓眼睛更加迷人，蘋果肌微澎充滿少女感，鼻樑挺直恰到好處，小巧的鵝蛋臉素淨清純，比起那種自帶氣場的高冷，她更偏向鄰家女孩的親切，不管是素顏或是上點淡妝，都掩蓋不住自身的氣質。

▲▼王彩樺大女兒和早期袁詠儀神韻相似。（圖／翻攝自臉書／王彩樺）

在王彩樺分享的照片中，其中幾張把女兒和早期的袁詠儀作成對比圖，兩人的眉眼間韻味特別相似，眼睛同樣水汪汪又大、有神還有點含情脈脈，特別好看，而其中一張穿著白色大衣、戴著畫家帽低頭坐在窗前的照片，溫柔同時兼具文藝感，被網友形容是「瓊瑤系女孩」，仔細看側臉還有點韓星金所炫的味道。

▲這張照片被形容為「瓊瑤系女孩」。（圖／翻攝自臉書／王彩樺）

事實上，王彩樺為了培養2個女兒花了不少心思，從幼稚園就讓她們讀私校，一學期學費約五萬元，至今大女兒就讀高一、小女兒國二，光是兩個女兒的學費就已付了超過210萬元，對此她也說：「幸好兩個女兒對功課要求都很高，一點也不用我跟老公操心！」