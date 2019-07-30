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野生林依晨現身台北咖啡廳！　偷拍路人…網歪樓：沒人認出妳嗎

記者潘慧中／綜合報導

林依晨出道多年，私生活始終維持低調作風，回台北待了一個多月，她最近才悄悄在社群網站透露：「得空來表哥的咖啡廳走走～。」並上傳在店裡拍的幾張唯美照、以及她偷拍路人的照片，心情似乎很不錯。

▲▼野生林依晨現身台北咖啡廳！（圖／翻攝自微博／林依晨）

▲▼野生林依晨現身台北咖啡廳！（圖／翻攝自微博／林依晨）

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▲▼野生林依晨現身台北咖啡廳！（圖／翻攝自微博／林依晨）

▲林依晨低調現身台北咖啡廳。（圖／翻攝自微博／林依晨）

照片中，可以看到林依晨隨興紮起頭髮，戴上黑色棒球帽相當低調，穿得一身黑現身表哥的咖啡廳，背後倒V挖空的剪裁露出雪白肌膚，時而坐在落地窗前欣賞風景，時而坐到沙發喝咖啡，享受生活難得愜意的小片刻。

▲▼野生林依晨現身台北咖啡廳！（圖／翻攝自微博／林依晨）

▲▼林依晨還調皮偷拍路人。（圖／翻攝自微博／林依晨）

▲▼野生林依晨現身台北咖啡廳！（圖／翻攝自微博／林依晨）

有趣的是，林依晨坐在咖啡廳的角落時，默默觀察起坐在對面的民眾，甚至調皮拍下對方的照片，羨煞一票粉絲狂喊：「好想巧遇本人喔」、「好奇有沒有人認出妳」、「常常發照片更新動態啊！」

▲▼野生林依晨現身台北咖啡廳！（圖／翻攝自微博／林依晨）

▲林依晨還抽空去中正紀念堂看展覽。（圖／翻攝自Instagram／linyichen.ariellin）

除了抽空捧場表哥的咖啡廳，林依晨還低調前往中正紀念堂欣賞「超寫實人體雕塑展」，本人沒有入鏡，純粹拍下裡頭部份的展示品，她有感而發地說：「無論是實際大小，還是放大／縮小尺寸的雕塑，生命的脆弱、複雜與美麗，都格外真實動人…。」

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