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鄭秀文合影甄子丹秀二頭肌　「王字腹肌人魚線」網讚：根本逆天身材！

記者古靜兒／綜合報導

香港天后鄭秀文日前結束了她的演唱會《#FOLLOW Mi世界巡迴演唱會2019》，她之後在個人IG上連續PO了數十篇貼文，除了表達演唱會結束激動的心情外，也一一感謝蒞臨現場的朋友們，其中一張和男星甄子丹的合照，因逗趣姿勢配上可愛的文字，令網友瞧見女神舞台下無厘頭的一面。

▲鄭秀文經常在IG上大曬健身成果照，健康好身材令網友直呼正翻天。（圖／翻攝自instagram／sammi_chengsauman）

▲鄭秀文經常在IG上大曬健身成果照，健康好身材令網友直呼正翻天。（圖／翻攝自instagram／sammi_chengsauman）

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鄭秀文這次為了演唱會進行了健身訓練，以健康不受傷地完成所有演唱會為目標，做足了萬全準備。雖然女神身材已經很完美，但她在7月29日曬出和武打男星甄子丹的合照時，卻在PO文寫到：「小巫見大巫。手瓜（手臂）輸得好慘烈。」兩人面對鏡頭比出戰鬥姿勢，差距甚大的手臂肌肉似乎讓女神覺得自己還需再努力，PO文底下有網友笑勸女神別練得像對方這麼壯，現在的身材已經非常好看了。

▲鄭秀文經常在IG上大曬健身成果照，健康好身材令網友直呼正翻天。（圖／翻攝自instagram／sammi_chengsauman）

▲鄭秀文在IG上曬出和甄子丹的合照，還表示自己的手臂肌肉根本小巫見大巫。（圖／翻攝自instagram／sammi_chengsauman）

鄭秀文經常在IG上大曬健身成果照，46歲的她手臂不但出現了「小老鼠」，還練出了傲人王字腹肌及人魚線，健康好身材引起網友紛紛留言：「除了正，無話可說」、「有肌肉有線條根本美爆」、「自律的人最可怕！」

▲鄭秀文經常在IG上大曬健身成果照，健康好身材令網友直呼正翻天。（圖／翻攝自instagram／sammi_chengsauman）

▲鄭秀文經常在IG上大曬健身成果照，健康好身材令網友直呼正翻天。（圖／翻攝自instagram／sammi_chengsauman）

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