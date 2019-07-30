網紅「馬爾地夫藍湖泊」拍美照爆巨癢紅點　才知裡面都是「有毒化學廢料」

記者蕭采薇／綜合報導

在個人社群媒體崛起的時代，「打卡」似乎成了現代人生活、旅行的最大意義，不過別忘了那句經典名言「美麗的東西總是有毒的」，在這座被稱作「西伯利亞馬爾地夫」的湖泊，就是最好的印證。

▲網紅到西伯利亞「馬爾地夫湖泊」拍照，卻不知道裡面其實有毒。（圖／翻攝自IG）



俄羅斯新西伯利亞市近來有座湖泊成為爆紅「網美」打卡點，湖面呈現迷人的綠松石色，也有如馬爾地夫的湛藍海水，因此被稱作「西伯利亞馬爾地夫」，吸引不少人到當地旅行、自拍。甚至是拍婚紗、辦派對。

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▲網紅大腿長滿「爆癢紅點」，因此進醫院治療。（圖／翻攝自IG）

不過有網紅到當地下水拍攝美照後，回家大腿卻長滿紅點，最後不得不進醫院治療。事後他也再次回到這座湖泊，諷刺地拍下慘照要大家「多多來這裡打卡」。後來人們才知道，這根本不是什麼天然的美麗湖泊，而是一個「化學垃圾池」。

▲西伯利亞「馬爾地夫湖泊」是近來爆紅的「網美打卡點」。（圖／翻攝自IG）

湖面的綠松石色，其實就是旁邊火力發電廠排出有毒「媒廢料」後，產生化學反應的結果。所屬的西伯利亞發電公司負責運營供暖和發電站5號工廠也表示，這裡不是自然奇觀，裡頭是高pH值、鈣鹽和其他金屬氧化物，與皮膚接觸會引起過敏反應，也已經設立告示牌，並再次呼籲民眾不要前往。