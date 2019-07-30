ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

網紅「馬爾地夫藍湖泊」拍美照爆巨癢紅點　才知裡面都是「有毒化學廢料」

記者蕭采薇／綜合報導

在個人社群媒體崛起的時代，「打卡」似乎成了現代人生活、旅行的最大意義，不過別忘了那句經典名言「美麗的東西總是有毒的」，在這座被稱作「西伯利亞馬爾地夫」的湖泊，就是最好的印證。

▲▼西伯利亞「馬爾地夫湖泊」在網紅界掀起風潮，但其實有毒。（圖／翻攝自IG）

▲網紅到西伯利亞「馬爾地夫湖泊」拍照，卻不知道裡面其實有毒。（圖／翻攝自IG）

俄羅斯新西伯利亞市近來有座湖泊成為爆紅「網美」打卡點，湖面呈現迷人的綠松石色，也有如馬爾地夫的湛藍海水，因此被稱作「西伯利亞馬爾地夫」，吸引不少人到當地旅行、自拍。甚至是拍婚紗、辦派對。

請繼續往下閱讀...

▲▼西伯利亞「馬爾地夫湖泊」在網紅界掀起風潮，但其實有毒。（圖／翻攝自IG）

▲網紅大腿長滿「爆癢紅點」，因此進醫院治療。（圖／翻攝自IG）

不過有網紅到當地下水拍攝美照後，回家大腿卻長滿紅點，最後不得不進醫院治療。事後他也再次回到這座湖泊，諷刺地拍下慘照要大家「多多來這裡打卡」。後來人們才知道，這根本不是什麼天然的美麗湖泊，而是一個「化學垃圾池」。

▲▼西伯利亞「馬爾地夫湖泊」在網紅界掀起風潮，但其實有毒。（圖／翻攝自IG）

▲西伯利亞「馬爾地夫湖泊」是近來爆紅的「網美打卡點」。（圖／翻攝自IG）

湖面的綠松石色，其實就是旁邊火力發電廠排出有毒「媒廢料」後，產生化學反應的結果。所屬的西伯利亞發電公司負責運營供暖和發電站5號工廠也表示，這裡不是自然奇觀，裡頭是高pH值、鈣鹽和其他金屬氧化物，與皮膚接觸會引起過敏反應，也已經設立告示牌，並再次呼籲民眾不要前往。

3歲女娃森77麻麻拿飲料息怒　複雜「內心戲」網友笑：萌翻了

推薦閱讀

全台北最幸運粉絲！她合唱西城男孩還親一輪　報出國籍⋯全場爆嘆息聲

全台北最幸運粉絲！她合唱西城男孩還親一輪　報出國籍⋯全場爆嘆息聲

尼克強納斯婚後爆「大叔肚腩」身材走樣　艷妻宣示主權甜放閃：我的❤️

尼克強納斯婚後爆「大叔肚腩」身材走樣　艷妻宣示主權甜放閃：我的❤️

哈利、梅根被爆發鄰居「規則清單」　不能說話、摸狗、看小孩

哈利、梅根被爆發鄰居「規則清單」　不能說話、摸狗、看小孩

同門防彈少年團不是第一次！　GFRIEND二成員「過去也是BigHit練習生」　

同門防彈少年團不是第一次！　GFRIEND二成員「過去也是BigHit練習生」　

Lovelyz美珠網上看惡評　讀到「媽媽親自留言」哭了

Lovelyz美珠網上看惡評　讀到「媽媽親自留言」哭了

川普批黑人故鄉：鼠輩橫行的噁心地　CNN主播「報新聞一半」哽咽哭了

川普批黑人故鄉：鼠輩橫行的噁心地　CNN主播「報新聞一半」哽咽哭了

EXO演唱會最終場XIUMIN來了！　剃平頭坐觀眾席「狂揮愛麗棒」應援

EXO演唱會最終場XIUMIN來了！　剃平頭坐觀眾席「狂揮愛麗棒」應援

《天空之城》秀韓瘦出「單眼皮偶像臉」　網暴動：早知道《101》PICK你！

《天空之城》秀韓瘦出「單眼皮偶像臉」　網暴動：早知道《101》PICK你！

西城男孩睽違台灣8年！炫風來台7小時　「連唱第三場」美嗓照飆⋯萬粉聽到哭

西城男孩睽違台灣8年！炫風來台7小時　「連唱第三場」美嗓照飆⋯萬粉聽到哭

「水行俠」緊擁「龍后」合體了！　粉哭：《冰與火》最喜歡你們這對CP

「水行俠」緊擁「龍后」合體了！　粉哭：《冰與火》最喜歡你們這對CP

離婚傳1個月…　黃曉明改口「對Angelababy的暱稱變了」網友秒懂：祝福

離婚傳1個月…　黃曉明改口「對Angelababy的暱稱變了」網友秒懂：祝福

館長中計了！他揭「吃屎哥」72秒被踹趴陰謀　根本最終大贏家

館長中計了！他揭「吃屎哥」72秒被踹趴陰謀　根本最終大贏家

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

離婚傳1個月…　黃曉明改口「對Angelababy的暱稱變了」網友秒懂：祝福

館長中計了！他揭「吃屎哥」72秒被踹趴陰謀　根本最終大贏家

「隱乳女神」趴水道俯衝…半球走光來不及遮！　風田卡位超羞視角：好好看喔

卓別林卸妝後根本絕世美男！　「5歲媽媽得喉炎失聲」成演戲契機

吃屎哥被打出內傷！　PK館長3天後「真的見血」…急就醫：真的很痛

《醜女大翻身》金亞中近照曝光！　網驚：她是誰…遭爆「進廠維修」變臉

《天空之城》秀韓瘦出「單眼皮偶像臉」　網暴動：早知道《101》PICK你！

《玩很大》卓君澤「狂嗆趙駿亞輸比賽」被罵翻！　網怒轟：嘴好賤

甜美網紅沒發現「濾鏡被刪真面目全露」：我靠顏值！　斗內50萬網友崩潰刪帳號

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

網美, 網紅, 打卡, 西伯利亞馬爾地夫

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 第二張國語專輯「等10年」　李幸倪：很興奮、很緊張！
  2. 周杰倫：你的真假音轉換是賣點！　「她」謹記原則發片
  3. 《黑澀會》美眉遊艇趴脫了！　Apple狂露水滴胸、斯亞彎腰掉半球…網：長大了
  4. 林依晨無限期停工！曝光「做人」消息…經紀人推戲：可以蓋好幾棟大樓
  5. 黃子佼「我有聽到風聲」曝早看出Lulu分手跡象　她4字回應惹心疼
  6. 符瓊音曝瘦身秘招　靠滑手機馬上搞定
  7. 慶祝周年！老公太省「一杯酒200多塊很貴」　小Call：我很難過
  8. 金Samuel殺父兇手抓到了！　家人見照傻眼「竟是爸爸20年好友」
  9. 鄭秀文合影甄子丹秀二頭肌　「王字腹肌人魚線」網讚：根本逆天身材！
  10. 白臀妹喝醉「渾圓上空貼落地窗」！　對面大樓全看光…超辣畫面網瘋傳

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366