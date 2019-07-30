田亞霍擺脫甜蜜情歌look！　收起笑容「轉大人」耍酷

記者關韶文／台北報導

歌手田亞霍推出第二張新專輯《UNHERO》，訴說這幾年自己面對成長的現實卻不想長大的心聲；曾經是網紅風雲人物的田亞霍經過出道後一連串的社會現實面的磨練洗禮及挫折考驗，現在的自己更加茁壯且找尋到自己要的方向。

除了在音樂創作上少了以往泡泡糖、甜蜜系列的情歌，取而代之的是創作更多元的曲風在專輯中。而這次在視覺造型上田亞霍也整個｢登大人」趨向輕熟男的成熟穩重風，像是以往發片頭髮總是漂上各種鮮豔染色的田亞霍，這次首次以深黑色髮色的亮相，｢變髮圖強」後的他卸下過去的黑色眼影彩妝，少了點屁孩味之餘，」更增添許多大人系成熟男人氣息。

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▲▼田亞霍推出第二張創作專輯。（圖／大鵬經紀提供）

此外，在造型上也以較多的襯衫系列取代過去T恤、牛仔褲，其中一套運動套裝外搭大衣的超IN時尚穿搭，讓田亞霍看起來脫去過去稚嫩味道完全脫胎換骨不說，企劃造型更在拍照時讓穿著風衣的田亞霍做在椅子上，雙手被風衣的綁帶綁起來的強烈視覺風格，其實正與這次專輯的「英雄」概念有關，藉著風衣譬喻成超人的披風，目的就是要呈現超人有時候也會被自己的不慎或失誤而弄｢打結」困住。

睽違兩年半的時間終於發片，間隔了一陣子才又發片的田亞霍，被問到是否會擔心歌迷或大眾忘記自己嗎？他表示：｢完全不會擔心！如果忘記了，就讓大家透過音樂重新認識我！不過在這兩年期間碰到最感動的就是，即使這麼久沒有發片，但歌迷在我生日的時候，還發起了生日應援活動一起幫我慶生，讓我感受到歌迷的溫暖！」

田亞霍在這期間努力創作寫歌之餘，也培養出新的興趣—打德州撲克；去年開始接觸德州撲克的他一入門就迷上這門充滿益智類的活動，買了整套的德州撲克打牌道具舉凡牌桌、牌卡、籌碼甚至壓牌器及教科書一應俱全，此外今年還出師跑去打全台類型的德州撲克，竟然還得到第九名殊榮賺到了五位數的獎金，讓他對於德州撲克更加著迷！他笑說：｢以前都是打手遊，現在進階為打德州撲克，也算是一種轉大人吧！」