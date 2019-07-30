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國寶無誤！66歲楊烈答題超猛　可惜輸在「手速不夠快」

記者許逸群／台北報導

公視益智節目《一呼百應》本周主題「吃盡苦頭！ 苦力演員大比拚」，邀請新戲《苦力》中的主要演員蔡昌憲、傅子純組成「礦工苦力隊」，要來PK由楊烈、林玟誼所組成的「操持家業隊」。只見年輕晚輩們搶答不放水，被眾人虧不懂敬老尊賢！

▲《一呼百應》。（圖／公視提供）

▲《苦力》演員群上節目鬥智。（圖／公視提供）

66歲的資深演員楊烈蒞臨節目，兩位主持人黃子佼與吳姍儒絲毫不敢怠慢前輩，還開玩笑喊人快拿椅子來給大哥坐，「大哥是我們的大前輩，他在出唱片主持的時候，你們搞不好都還沒出生！」吳姍儒更誇張地要大哥快躺好，還笑稱「有看到國寶的感覺」。

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在答題過程中，楊烈展現出他豐富的知識，題目問到「能過西螺，也不能過虎尾，是因為台灣早期這兩個地方的什麼很多」，雖然楊烈這組都沒來得及按鈴搶答，但楊烈隊於正確答案相當熟知，在一旁補充說明：「以前的武館就像地頭一樣，也會幫地方做很多事。」

▲《一呼百應》。（圖／公視提供）

▲楊烈知識淵博，但搶答速度不及年輕晚輩。（圖／公視提供）

在另一題搶答題「說出三個布袋戲《雲州大儒俠》角色名稱」，楊烈也立刻如數家珍列出好幾個其他角色，如怪老子、苦海女神龍、醉彌勒與劉三等，因此被傅子純質疑為什麼一開始都不回答，吳姍儒立馬跳出來幫大哥說話「因為搶答鈴都被你們搶走了啊，一點敬老尊賢都沒有！」

被問到參賽感想，林玟誼讚嘆「真的是深刻感受到烈哥的學問淵博」，在最後一題不僅能正確回答選項中生長速度最快的植物是竹子外，更可以補充說明一天約可以長到90公分。蔡昌憲則扼腕地表示：「以後都不要先答題了，就算搶答隊最後都沒有贏。」

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苦力, 一呼百應, 楊烈

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