玖壹壹晉級破億俱樂部！　預告「近期好消息」＋演唱會彩蛋

記者蔡琛儀／台北報導

玖壹壹29日正式晉升「破億俱樂部」，他們和黃路梓茵（Lulu）2016年合唱的神曲《嘻哈庄腳情》MV在YouTube頻道點閱終於突破一億點擊大關，他們過去推出的所有MV總點擊次數更逼近9億，讓從當年還是素人玩音樂、進而從網路崛起的他們，聽聞這個好消息都相當興奮，春風感謝粉絲支持：「我們會繼續努力做歌，永遠不會讓支持我們的歌迷失望的！」

▲▼ 玖壹壹和Lulu合唱的《嘻哈庄腳情》MV點閱破億。（圖／混血兒娛樂提供、資料照／記者季相儒攝）

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洋蔥對於接下來音樂計畫更是有把握，信心十足：「謝謝大家一路以來的支持，相信我們的新單曲一定也會很快破億的。」健志則開心表示：「爽啦！我們會一直做下去的！」玖壹壹也預告好消息，近期將發行新單曲。

玖壹壹8月17日將在高雄巨蛋開唱，透露屆時演唱到《嘻哈庄腳情》這首歌時將會大玩宮廷風，三人會帶領萬名粉絲一起揮舞著手絹；他們也表示，有別於上回台北場搭乘專屬公車前進小巨蛋會場，這次要貫徹4月「港都搏感情」的48小時直播精神，當時三人是騎著摩托車跑遍高雄大小鄉鎮，8月高雄演唱會開場也會把摩托車直接騎進巨蛋裡。

▲玖壹壹目前正如火如荼準備高雄演唱會。（圖／混血兒娛樂提供）

此外，高雄場內容將全面升級，除了會有新歌首唱，連嘉賓也不只一組，他們所屬混血兒娛樂也預計推出演唱會周邊商品，首先曝光的是新款鴨舌帽，接下來會有更多意想不到的商品，演唱會目前還有零星門票，詳洽拓元售票系統。