金Samuel輕撫棺木與父親最後合照！心碎留言：我好想你

記者吳孟庭／綜合報導

南韓混血歌手金Samuel（Kim Samuel）父親日前在巴西家中遇害，他前往當地為爸爸舉辦後事，最新在IG發出多張照片，輕撫棺木留下最後合照，並附上多張小時候與父親的回憶照片，用英文寫下，「你永遠在我心中...我好想你。」讓人鼻酸。

▲金Samuel輕撫棺木與父親最後合照。（圖／翻攝自its_kimsamuel IG）

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金Samuel一共發出5張照片，彷彿時光倒轉，最後面是爸爸抱著還在襁褓中的嬰兒Samuel，開心得大笑的模樣。中間則是他稍微長大，穿著筆挺西裝，仰頭跟爸爸對視。沒想到最後一張父子合照，是他站在父親棺木旁，神情有些憔悴，另外一張則是他輕撫棺木，臉部低下不想給人看到表情的模樣，讓人心疼。

他用英文寫下，「生日快樂，爹地。你永遠在我心中，你對我來說是個傳奇，我將來要像你一樣，我好想你，我好愛你爸爸。（Happy birthday dad. Always inside my heart. You are a legend to me. I’ll be like you in the future. I miss you so much. Love you so much dad.）」另外也安慰粉絲他將會很堅強。

▲▼金Samuel發出多張與父親的兒時合照。（圖／翻攝自its_kimsamuel IG）

金Samuel父親Jose Arredondo在台灣時間7月17日被報導死在墨西哥住處中，警方調查後發現遺體上有多處被鈍器毆打的痕跡，不排除他殺嫌疑，8天前才在慶祝58歲生日，金Samuel在IG發文送上遲來的祝福。

年僅17歲的金Samuel，父親是西班牙裔美國人，母親是韓國人。13歲時曾以藝名PUNCH組成雙人男子組合1PUNCH出道，2017年參加《Produce 101》第二季雖沒能入選，卻也累積高知名度，後來便以solo歌手發展。可惜最後發展不順遂，今年6月確定與公司解約，獨立發展。