金Samuel輕撫棺木與父親最後合照！心碎留言：我好想你

記者吳孟庭/綜合報導

南韓混血歌手金Samuel(Kim Samuel)父親日前在巴西家中遇害,他前往當地為爸爸舉辦後事,最新在IG發出多張照片,輕撫棺木留下最後合照,並附上多張小時候與父親的回憶照片,用英文寫下,「你永遠在我心中...我好想你。」讓人鼻酸。

▲金Samuel輕撫棺木與父親最後合照。(圖/翻攝自its_kimsamuel IG)

金Samuel一共發出5張照片,彷彿時光倒轉,最後面是爸爸抱著還在襁褓中的嬰兒Samuel,開心得大笑的模樣。中間則是他稍微長大,穿著筆挺西裝,仰頭跟爸爸對視。沒想到最後一張父子合照,是他站在父親棺木旁,神情有些憔悴,另外一張則是他輕撫棺木,臉部低下不想給人看到表情的模樣,讓人心疼。

他用英文寫下,「生日快樂,爹地。你永遠在我心中,你對我來說是個傳奇,我將來要像你一樣,我好想你,我好愛你爸爸。(Happy birthday dad. Always inside my heart. You are a legend to me. I’ll be like you in the future. I miss you so much. Love you so much dad.)」另外也安慰粉絲他將會很堅強。

▲▼金Samuel發出多張與父親的兒時合照。(圖/翻攝自its_kimsamuel IG)

金Samuel父親Jose Arredondo在台灣時間7月17日被報導死在墨西哥住處中,警方調查後發現遺體上有多處被鈍器毆打的痕跡,不排除他殺嫌疑,8天前才在慶祝58歲生日,金Samuel在IG發文送上遲來的祝福。

年僅17歲的金Samuel,父親是西班牙裔美國人,母親是韓國人。13歲時曾以藝名PUNCH組成雙人男子組合1PUNCH出道,2017年參加《Produce 101》第二季雖沒能入選,卻也累積高知名度,後來便以solo歌手發展。可惜最後發展不順遂,今年6月確定與公司解約,獨立發展。