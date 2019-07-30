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吳佩慈5年生4胎！　備孕期「狂做這件事」2個月就懷孕中獎

記者田暐瑋／綜合報導

吳佩慈和大陸百億富商男友紀曉波交往後，陸續生下兩子一女，儘管至今仍未有名分，仍對男方家長相當上心。近日她宣布再懷第四胎，首度鬆口坦言的確在準備懷孕2個月後，就順利又當了媽媽，也大方透露自己的懷孕秘訣，神奇效果讓她嘖嘖稱奇。

吳佩慈在「小紅書」上分享懷孕心情，透露在準備懷孕的2個月裡，只要在網路上看到「接了就懷」的文章，就會點進去看，想要沾點喜氣，不知道是不是因為看得多，果真在短時間內就迎來了第四個寶貝，「現在也得換我給大家接了就懷，祝大家好孕。」

▲吳佩慈 。（圖／翻攝自吳佩慈小紅書）

▲吳佩慈 。（圖／翻攝自吳佩慈小紅書）

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對於有網友佩服她竟然能忍受懷孕痛楚連生四胎，吳佩慈也表示：「生孩子的痛和養孩子的累比起來完全可以忽略不記，但再比起孩子帶給我的快樂，只能說再苦再累都願意。」言語之中顯然對當媽媽一事非常樂在其中。

好友賈永婕表示，吳佩慈希望第四胎能夠生女的，還特地跟她討教生女偏方，而她也以自己經驗分享吳佩慈：「酒後亂性比較容易生女！」賈永婕也透露，「她（吳佩慈）是天生很適合當媽媽，因為她很愛小孩，也已生了兩個兒子，所以她超怕再生到也是兒子，就是帶兒子需要體力，所以很期望這胎可以生女的，沒想到讓她如願，湊齊『兩男兩女』！」

吳佩慈如今淡出演藝圈，以女主人之姿專心為紀曉波打點事業、照顧孩子，而她的付出也並非沒有回報，她近年累積的身家據傳高達200多億，堪稱姐妹淘間的小富婆。

▲▼吳佩慈。（圖／翻攝自Instagram／pace_wu）

▲吳佩慈 。（圖／翻攝自吳佩慈微博）

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