ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

幼教界天菜！冠軍哥哥上身敞開「大胸肌現形」　帥到地方媽媽害羞：很可以

記者李玟儀／綜合報導

幼幼台、幼教影片的哥哥姊姊們是小朋友心目中的大偶像，但沒有想到地方媽媽們竟然也會同步被圈粉，巧連智幼幼版的「冠軍哥哥」最近在人妻圈掀起一陣討論，俊俏的外型讓他一躍成為幼教界的天菜男神！

▲▼巧連智的冠軍哥哥呂紹齊。（圖／翻攝自呂紹齊臉書）

▲冠軍哥哥呂紹齊。（圖／翻攝自呂紹齊臉書）

起因是源自於「宅女小紅」在臉書粉絲團發文討論訂閱的童書是否會自動續約，沒想到留言處直接歪樓，一名媽媽留言：「自從升級快樂版沒有幼幼版的冠軍哥哥後...決定停訂...有人也覺得快樂版之後的哥哥都讓媽媽失望嗎？」立刻釣出一票媽媽熱烈討論。

請繼續往下閱讀...

有媽媽點名最喜歡的是小如姐姐跟幼幼版的冠軍哥哥，火速引起其他網友共鳴，「我也喜歡冠軍哥哥，媽媽私心。」有媽咪形容自從小孩的讀物升級，再也看不到冠軍哥哥後，心情整個跌入谷底，頓時陪著孩子看巧虎的動力都沒了，就在媽媽們唉聲嘆氣的時候，冠軍哥哥本尊出現了，簡短的留言火速吸引破百讚。

▲▼巧連智的冠軍哥哥呂紹齊。（圖／翻攝自呂紹齊臉書）

▲巧連智的冠軍哥哥呂紹齊。（圖／翻攝自呂紹齊臉書）

事後宅女小紅特別為冠軍哥哥單獨發文，笑稱以冠軍哥哥的顏值真的是哥哥界裡的翹楚，「請去演偶像劇好嗎，可以被少女意淫為什麼要被人母輕薄！」更號召粉絲一人一讚為冠軍哥哥衝人氣，地方媽媽的行動力果然不容小覷，冠軍哥哥粉絲團人數急速上漲，他也特別留言感謝網友支持。

▲▼巧連智的冠軍哥哥呂紹齊。（圖／翻攝自呂紹齊臉書）

▲冠軍哥哥呂紹齊。（圖／翻攝自呂紹齊臉書）

冠軍哥哥本名呂紹齊，今年34歲的他除了是巧連智幼幼版的冠軍哥哥，同時也是一名舞台劇演員，先前曾和楊麗音、嚴藝文、單承矩等人演出以同志、家庭為題材的舞台劇《致‧這該死的愛》，引起廣大迴響頗受好評。

陸網瘋傳「Angelababy車震鄧倫」　他曬私訊截圖嗆：這就是證據！

推薦閱讀

剛緩刑..朴有天「涉嫌與警方勾結」　再挖3年前性侵案警界掌握證據！

剛緩刑..朴有天「涉嫌與警方勾結」　再挖3年前性侵案警界掌握證據！

有雷／《WWW》完美結局後　「30代職業女性」現實是否真有如此美好？

有雷／《WWW》完美結局後　「30代職業女性」現實是否真有如此美好？

周揚青親密靠頭「親口喊媽」！羅媽媽露燦笑　網狂嗨：估計早結婚了

周揚青親密靠頭「親口喊媽」！羅媽媽露燦笑　網狂嗨：估計早結婚了

陸版《放羊的星星》男女主名單曝光　Baby搭「車震緋聞男友」組CP網看傻

陸版《放羊的星星》男女主名單曝光　Baby搭「車震緋聞男友」組CP網看傻

《獅子王》「小辛巴本尊」曝光！　柔毛無辜圓眼奶音叫聲萌翻

《獅子王》「小辛巴本尊」曝光！　柔毛無辜圓眼奶音叫聲萌翻

黃曉明自拍「玻璃倒影出現長髮女子」　網揪細節：不是Angelababy！

黃曉明自拍「玻璃倒影出現長髮女子」　網揪細節：不是Angelababy！

唐綺陽運勢／戀情即將發生！雙子小心豬隊友銃康　天秤陷酒駕危機要注意健康

唐綺陽運勢／戀情即將發生！雙子小心豬隊友銃康　天秤陷酒駕危機要注意健康

EXO粉絲應援分心...「他」突站出來指揮！歌迷一看嚇到：是天團大前輩

EXO粉絲應援分心...「他」突站出來指揮！歌迷一看嚇到：是天團大前輩

大S 5歲女兒小玥兒暴風抽高！超過180cm汪小菲腰部　網狂讚：基因太好

大S 5歲女兒小玥兒暴風抽高！超過180cm汪小菲腰部　網狂讚：基因太好

館長中計了！他揭「吃屎哥」72秒被踹趴陰謀　根本最終大贏家

館長中計了！他揭「吃屎哥」72秒被踹趴陰謀　根本最終大贏家

離婚傳1個月…　黃曉明改口「對Angelababy的暱稱變了」網友秒懂：祝福

離婚傳1個月…　黃曉明改口「對Angelababy的暱稱變了」網友秒懂：祝福

館長中計了！他揭「吃屎哥」72秒被踹趴陰謀　根本最終大贏家

館長中計了！他揭「吃屎哥」72秒被踹趴陰謀　根本最終大贏家

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

離婚傳1個月…　黃曉明改口「對Angelababy的暱稱變了」網友秒懂：祝福

館長中計了！他揭「吃屎哥」72秒被踹趴陰謀　根本最終大贏家

「隱乳女神」趴水道俯衝…半球走光來不及遮！　風田卡位超羞視角：好好看喔

吃屎哥被打出內傷！　PK館長3天後「真的見血」…急就醫：真的很痛

卓別林卸妝後根本絕世美男！　「5歲媽媽得喉炎失聲」成演戲契機

《醜女大翻身》金亞中近照曝光！　網驚：她是誰…遭爆「進廠維修」變臉

《玩很大》卓君澤「狂嗆趙駿亞輸比賽」被罵翻！　網怒轟：嘴好賤

《天空之城》秀韓瘦出「單眼皮偶像臉」　網暴動：早知道《101》PICK你！

甜美網紅沒發現「濾鏡被刪真面目全露」：我靠顏值！　斗內50萬網友崩潰刪帳號

台中麥當勞女神消失3年變更正！　連懷2胎「長輩暴風升級」0崩壞

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

冠軍哥哥, 呂紹齊

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 偶像結婚「心情複雜」　吳姍儒兩度淚崩：他是別人的了
  2. 熊本熊漫畫自傳中文版發行！8/3親自來台萌會粉絲、為自己第一本書站台
  3. 野生林依晨現身台北咖啡廳！　偷拍路人…網歪樓：沒人認出妳嗎
  4. 玖壹壹晉級破億俱樂部！　預告「近期好消息」＋演唱會彩蛋
  5. 網紅「馬爾地夫藍湖泊」拍美照爆巨癢紅點　才知裡面都是「有毒化學廢料」
  6. 田亞霍擺脫甜蜜情歌look！　收起笑容「轉大人」耍酷
  7. 媽住院又聞導演過世　曾莞婷哽咽嘆：生命真的很脆弱
  8. 幼教界天菜！冠軍哥哥上身敞開「大胸肌現形」　帥到地方媽媽害羞：很可以
  9. 金Samuel輕撫棺木與父親最後合照！心碎留言：我好想你
  10. 國寶無誤！66歲楊烈答題超猛　可惜輸在「手速不夠快」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366