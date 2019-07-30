幼教界天菜！冠軍哥哥上身敞開「大胸肌現形」　帥到地方媽媽害羞：很可以

記者李玟儀／綜合報導

幼幼台、幼教影片的哥哥姊姊們是小朋友心目中的大偶像，但沒有想到地方媽媽們竟然也會同步被圈粉，巧連智幼幼版的「冠軍哥哥」最近在人妻圈掀起一陣討論，俊俏的外型讓他一躍成為幼教界的天菜男神！

▲冠軍哥哥呂紹齊。（圖／翻攝自呂紹齊臉書）

起因是源自於「宅女小紅」在臉書粉絲團發文討論訂閱的童書是否會自動續約，沒想到留言處直接歪樓，一名媽媽留言：「自從升級快樂版沒有幼幼版的冠軍哥哥後...決定停訂...有人也覺得快樂版之後的哥哥都讓媽媽失望嗎？」立刻釣出一票媽媽熱烈討論。

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有媽媽點名最喜歡的是小如姐姐跟幼幼版的冠軍哥哥，火速引起其他網友共鳴，「我也喜歡冠軍哥哥，媽媽私心。」有媽咪形容自從小孩的讀物升級，再也看不到冠軍哥哥後，心情整個跌入谷底，頓時陪著孩子看巧虎的動力都沒了，就在媽媽們唉聲嘆氣的時候，冠軍哥哥本尊出現了，簡短的留言火速吸引破百讚。

▲巧連智的冠軍哥哥呂紹齊。（圖／翻攝自呂紹齊臉書）

事後宅女小紅特別為冠軍哥哥單獨發文，笑稱以冠軍哥哥的顏值真的是哥哥界裡的翹楚，「請去演偶像劇好嗎，可以被少女意淫為什麼要被人母輕薄！」更號召粉絲一人一讚為冠軍哥哥衝人氣，地方媽媽的行動力果然不容小覷，冠軍哥哥粉絲團人數急速上漲，他也特別留言感謝網友支持。

▲冠軍哥哥呂紹齊。（圖／翻攝自呂紹齊臉書）

冠軍哥哥本名呂紹齊，今年34歲的他除了是巧連智幼幼版的冠軍哥哥，同時也是一名舞台劇演員，先前曾和楊麗音、嚴藝文、單承矩等人演出以同志、家庭為題材的舞台劇《致‧這該死的愛》，引起廣大迴響頗受好評。