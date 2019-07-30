媽住院又聞導演過世　曾莞婷哽咽嘆：生命真的很脆弱

記者李欣容／台北報導

三立八點檔《金家好媳婦》導演林鷹22日胃癌過世，今（30日）舉行告別式，許多合作過的藝人包括王晴、陳宇風、江宏恩等都到場致意，謝承均提到導演一度哽咽，曾莞婷透露在得知消息時，剛好媽媽住院，讓她不禁感嘆生命的脆弱。

▲謝承均邊講著與導演互動，眼眶泛淚。（圖／記者李欣容攝）

謝承均說，「導演的年紀像我們爸爸一樣，拍八點檔每天生活在一起，大部分的台語都是他教的，每天進棚到離開，都會叫他開車小心，菸少抽一點，甜的少吃一點。」

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《金家》是高宇蓁跟林鷹合作最完整的一部戲，她想起拍攝過程，「後期我們有發現他身體不太好，常常很累，吃不下，那時候他已經戒菸了，也有跟他說要去看醫生，他都說好。」

▲亮哲、曾莞婷、王晴 。（圖／記者李欣容攝）

謝承均有到醫院探望過，但高宇蓁抿嘴哽咽說，「我來不及了。」謝承均認為，林鷹對戲劇圈的貢獻不是三言兩語能道盡，拍八點檔日以繼夜，演員也都很捨不得他，「我們拍到早上、三經半夜，我們也心疼他必須陪我們到最後一刻，最應該感慨的就是導演對戲劇圈的貢獻和精神。」

曾莞婷剛拍八點檔時，完全不會台語，都是林鷹一字一句教導，她透露得知導演過世消息時，她的媽媽因肺炎住院十幾天，正在陪伴媽媽，「性命真的是很脆弱的一件事，大家真的要好好照顧身體。」王晴也說，現在看到年長前輩都會先關心對方有沒有定期做健康檢查。