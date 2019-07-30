郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

記者潘慧中／綜合報導

電視劇《我們不能是朋友》題材挑戰道德尺度，開播以來話題不斷，最新一集中，曖昧多時的褚克桓（劉以豪飾）、周惟惟（郭雪芙飾）終於有了進展，激吻上床的戲碼讓觀眾羞紅臉，但不少網友看了花絮後都笑說：「比正片還激烈欸！」

▲《我們不能是朋友》床戲花絮曝光。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）



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「坐起來自己脫！」在導演的指導下，郭雪芙大膽跨坐騎在劉以豪身上，自行脫掉西裝外套。接著，輪到劉以豪把郭雪芙壓到床上，他搞笑湊近女方的臉想親上去，假裝沒聽到導演喊卡的聲音，逗得女方笑喊：「卡了啦！」

▲▼床戲開拍前的氣氛很歡樂。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）



正式開拍時，劉以豪和郭雪芙都很專業地迅速投入情緒，邊親邊脫，他還熟練地一把抓起女方的胳肢窩反壓到床上，跪在對方的兩腿中間親好親滿！肉搏戲讓不少PTT網友超害羞：「親到有啾啾聲欸」、「花絮好激烈XD正片好唯美」、「花絮也很會親！」

▲▼劉以豪和郭雪芙激吻到有聲音。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）



特別引起討論的是，當郭雪芙和劉以豪一邊濕吻一邊脫衣服時，身穿白襯衫的她被網友眼尖發現，胸部撐出明顯形狀，渾圓飽滿的胸型讓人眼睛大吃冰淇淋，不少劇迷都忍不住讚嘆：「原來她這麼有料！」

▲▼郭雪芙的身材其實很有料。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

