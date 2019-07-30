荒謬！他想買大麻：我是雷神索爾　網見「精心P圖證件」笑翻

記者張筱涵／綜合報導

加拿大2018年正式大麻合法化，只要是休閒用的都是合法範圍內，是全球第2個全國允許吸大麻的國家。因此也有許多販售大麻的商店增加，推特上就有一名網友分享了在大麻線上商店工作的親生姐姐（或妹妹）遇到的爆笑趣事。

名為Sloane的女網友18日表示：「我姐姐（或妹妹）在一家線上大麻商家工作，而我笑到快崩潰了！」照片一看她姐姐（或妹妹）傳訊息表示「看看有個人試圖想買大麻給我的身分證照」，從小圖就能看出照片竟然是好萊塢巨星克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth），而且還是雷神索爾的造型。

▲克里斯漢斯沃躺著也中槍。（圖／翻攝自克里斯漢斯沃IG）

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將照片放大看更逗趣，試圖買大麻的人不只認真去背P圖頭像部分，名字部分還寫上「ODINSON, Thor Thunder」。網友看了也都笑翻直說「其實也可以直接跟他說證件2017年過期了」、「怎麼會有人敢P光IG就有3000多萬人追蹤的好萊塢巨星照片」，而他們也注意到另一個點是假證件上的身高是超不符合科學比例的205公分和68公斤。

▲Sloane姐姐（或妹妹）賣大麻遇到荒謬事。（圖／翻攝自cottoncandaddy推特）