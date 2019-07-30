49歲梁小冰泳裝美照「V臉零贅肉」　凍齡美貌網讚：滿滿的少女氣息

記者古靜兒／綜合報導

有「古裝皇后」之稱的香港女星梁小冰，自2000年嫁給男星陳家輝後逐漸淡出演藝圈，但她仍然有在經營微博，經常上傳日常生活照和粉絲互動。她在日前曬出和孩子在水上樂園避暑的照片，水嫩皮膚和因穿上泳裝若隱若現的鎖骨，凍齡美貌引起網友熱議。

▲香港女星梁小冰經常在微博上分享日常生活照，凍齡美貌令人惊艳。（圖／翻攝自微博／梁小冰Sabrina）

在2019年邁入49歲的梁小冰，曾是1990年香港小姐的季軍，雖然已多年不再出現在螢幕前，但經常可以在微博上看到她不老的美貌，她於7月23號曬出數張和孩子在水上樂園避暑的出遊照，並寫到：「度假天堂，炎炎夏日，大家快來降溫降溫。」照片中的她雖然身穿保守的黑色一件式泳裝，但毫無贅肉的手臂、水嫩的皮膚、出水芙蓉的氣質，根本不見歲月在她身上留下任何痕跡。

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▲香港女星梁小冰日前曬出到水上樂園的避暑照，凍齡美貌引起網友大呼超漂亮。（圖／翻攝自微博／梁小冰Sabrina）

梁小冰自結婚後也常在微博上大曬恩愛照放閃，2007年誕下一子後，一家三口幸福的生活，讓人稱羨。美魔女PO文底下也引起許多網友留言：「滿滿的少女氣息」、「小冰姐的顏值就是夏天裡最涼爽的一股清風」、「人家都說歲月是把殺豬刀，但對妳沒用！」

▲香港女星梁小冰日前曬出到水上樂園的避暑照，零贅肉的手臂和水嫩皮膚讓網友大呼超漂亮。（圖／翻攝自微博／梁小冰Sabrina）