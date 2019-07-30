王嘉爾蠟像出爐「根本100％神複製」　本尊也嚇慘：連點都一模一樣！

記者張筱涵／綜合報導

藝人王嘉爾（Jackson）29日出席香港杜莎夫人蠟像館活動，從小在香港長大的他也特別感動，蠟像亮相的同時也被網友力讚為「歷年來最像的」，連他也忍不住讚嘆真的一模一樣！

▲王嘉爾從製作蠟像的時候就特別開心。（圖／翻攝自香港杜莎夫人蠟像館臉書）

王嘉爾29日出席蠟像公開儀式，特別穿上和蠟像一模一樣的服裝外，髮型也要求做到最相近，特別是瀏海那一搓，一站到蠟像旁邊讓在場人員和網友們全都嚇到「也太像了吧」，他也特別感動表示：「小時候和父母一起來過杜莎夫人蠟像館，如今自己的蠟像進入到了這裡，感覺像圓夢了一樣。」

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幕後影片中，王嘉爾也特別解釋了蠟像比的手勢含義：「這是TEAM WANG的手勢，TEAM WANG是我自己創立的公司，不只是一個公司名字，它記錄了任何關於Jackson的精神、態度和熱情。」從受邀就特別興奮的他實際看到成品後激動到嘟嘴湊到旁邊想獻吻：「和我太像了，原來我長這樣啊，連細節都做得很好，連小小的點也都一模一樣，真的嚇到。」

▲王嘉爾的蠟像正式進駐香港杜莎夫人蠟像館。（圖／翻攝自香港杜莎夫人蠟像館臉書）

▼王嘉爾蠟像製作過程側拍。（影片／取自香港杜莎夫人蠟像館臉書，如遭刪除請見諒）