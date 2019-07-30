館長中計了！他揭「吃屎哥」72秒被踹趴陰謀　根本最終大贏家

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館長中計了！董事長大鈞揭「吃屎哥」72秒被踹趴陰謀　根本最終大贏家

記者李玟儀／綜合報導

網紅「吃屎哥」游兆霖在27日晚間單挑館長陳之漢，他喊出「九陰白骨爪」結果被對方連踢11腳，痛得哀嚎求饒，但事後嘴硬稱館長會躺床是被自己打傷，卻又被民眾目擊他出門購物跛腳，他終於坦承身體出狀況需要到醫院就診。只是這場對決雖然從結果來看是館長勝出，但董事長樂團的大鈞卻有不同看法。

▲▼館長打吃屎哥游兆霖。（圖／翻攝館長YouTube直播）

▲館長打吃屎哥游兆霖。（圖／翻攝館長YouTube直播）

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對決當天，吃屎哥開局連揮5、6拳館長都文風不動，正當他大吼一聲「九陰白骨爪」時，隨即遭到館長一輪鞭腿猛攻，踢向他的雙腿，接著館長再一計勾腿，將吃屎哥勾倒在地，他勉力起身後，館長使出致命一擊，踢向吃屎哥腹部的護具，吃屎哥隨即倒地哀嚎要投降。雙方的比賽在進行了1分12秒之後就宣告結束。

休息一天後，吃屎哥提到身體狀況還是不佳，暫時無法走路，不過館長卻在直播中爆料吃屎哥一定是不簡單的人，在2018年的時候就來亂過一次，而且這個人絕對不是笨蛋，也絕對不是精神異常的人。館長回憶，上次吃屎哥來的時候3台賓士車送到現場，車子停很遠，有少年仔叫他拿著講稿開直播嗆聲，這都是有人在教他的。

▲▼董事長樂團大鈞認為館長中計了。（圖／翻攝自大鈞臉書）

▲董事長樂團大鈞認為館長中計了。（圖／翻攝自大鈞臉書）

這次對決，雖然館長11腳直接踹走吃屎哥，但董事長樂團的大鈞卻認為「館長中計了」，他認為這整件事情對館長一點好處都沒有，「吃屎哥只要沒有被打死都是贏家，因為現在全台灣都知道吃屎哥這號人物了。」館長應戰無疑是為他人作嫁。

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館長, 陳之漢, 吃屎哥, 游兆霖, 董事長樂團, 大鈞

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