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「全職媽媽什麼都不做好像很好」挨轟！　《大學生》林鴒親上火線回應了

記者潘慧中／綜合報導

網拍女模林鴒曾參加節目《大學生了沒》，在網路上有不小知名度，目前懷孕即將進入後期的她透露，曾幻想未來當個全職媽媽「什麼都不做，好像也很好」，沒想到這句話引來部分網友不滿，對此，她也立即修改貼文並澄清：「可能我文筆太爛導致說明後，你仍不清楚，不好意思唷～謝謝指教。」

▲▼林鴒。（圖／翻攝自Facebook／Cleo林鴒）

▲▼林鴒懷孕即將進入後期。（圖／翻攝自Facebook／Cleo林鴒）

▲▼林鴒。（圖／翻攝自Facebook／Cleo林鴒）

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林鴒最近在臉書提到自己其實沒有在賣衣服，純粹有時候幫廠商拍照宣傳，或是幫姊姊設計衣服，卻常被誤會她自行開公司，「我有自己的工作啦！本來就不是有關這一行的～我做什麼也別問囉！」相當保護隱私。

正因為不是在這一行的關係，林鴒才會常把「我可能隨時會離開呀～我又不靠這些吃飯～」掛嘴邊，她笑說懷孕後曾想過當全職媽媽，什麼都不做，完全享受家庭生活，看似分享心情的一句話，不料最後竟引起爭議。

▲▼林鴒。（圖／翻攝自Facebook／Cleo林鴒）

▲林鴒一句話引起爭議。（圖／翻攝自Facebook／Cleo林鴒）

有網友質疑她可能誤會全職媽媽「什麼都不做」，林鴒一開始反問：「我有朋友很喜歡，覺得自己不用工作在家帶小孩很幸福～ 每個人感受程度不同，情況也不同，這有什麼好誤解的？」

該網友無奈地說，全職媽媽其實很辛苦、一點都不閒，林鴒解釋她明白全職媽媽的辛酸，但是對方可能誤會了，「我只是單指也許『不做工作上的事』，完全享受家庭生活，就是完全奉獻給家庭和孩子，我只是保持著樂觀的想像而已，畢竟我還沒生，也許更喜歡工作也不一定～。」

▲▼林鴒。（圖／翻攝自Facebook／Cleo林鴒）

▲▼林鴒親上火線跟網友解釋原意。（圖／翻攝自Facebook／Cleo林鴒）

▲▼林鴒。（圖／翻攝自Facebook／Cleo林鴒）

林鴒接著表示她無法控制每個網友的解讀，「會誤會也是自然，只能盡力在日後表達的好一些，總之，希望大家能快樂，謝謝。」並在事後修改貼文，「有幻想過當個全職媽媽什麼都『不做』，請別誤會，這是指我自己（單指我自己可能選擇什麼工作都不做唷），想像起來好像也很好，完全享受家庭生活。」

林鴒修改後的臉書全文：

隨著孕期即將進入後期
我覺得我好像該開始做些準備了⋯
因為當初沒想到登記後
寶寶會來的這麼快
所以我們原訂的計畫都暫緩了
加上老一輩的認為懷孕不宜搬遷
所以我最近最煩惱的事就是
該「整理家裡」 認真斷捨離了啦⋯
你們也知道我收藏的東西很多（炸多）
無論是家飾、玩具、包包、服裝、鞋
等等各類的東西都好多⋯
因為不能搬遷為了迎接寶寶的到來
是應該要好好整理一下空間了⋯
我好朋友建議我開個私人社團
可以做二手拍賣
名品類的私人收藏物品
也可以直接超低價割愛與你們分享
或是把一些東西直接送給支持我的粉絲
甚至連娃娃、世界各地收藏回來的小物
一堆有的沒的東西也超多
你們覺得呢？

雖然這不會是一個做生意的社團
我根本沒在做生意OK？ 要黑也搞清楚狀況
但我還是需要助理協助幫忙
因為我其實根本不太懂很多細節
我只會更新粉絲團和IG而已
還有修圖～調色～修照片很厲害
（不然我怎麼可能常常教你們有啥軟體好用）
至於其他的⋯
我姊和朋友們都常說我有網路障礙

追蹤我很久的朋友一定知道
我從來沒有做過生意呀⋯
所有的代購或是設計衣服
也都是姊姊的公司和網站在做的
我只是做興趣+幫忙+真心分享而已
我連網站後台都看不到
根本沒有涉略這部份
更別說能懂多少了⋯
連小幫手都比我了解這一塊了
我以前幫很多廠商拍照幫忙宣傳穿搭
也很多人誤會以為是我賣的⋯
真的昏倒耶～
我有自己的工作啦！
本來就不是有關這一行的～
我做什麼也別問囉
我現在深知隱私的重要性
懂得保護自己比什麼都重要

所以我才會常說：
我可能隨時會離開呀！
我又不靠這些吃飯～
或是有幻想過
當個全職媽媽什麼都「不做」
請別誤會 這是指我自己
（單指我自己可能選擇什麼工作都不做唷）
想像起來好像也很好
完全享受家庭生活
（結果說不定我根本停不下工作來）

所以有了這個想法
但還需要和我的助理討論一下⋯
無論要售出自己二手的私物
還是把一些東西送給你們
都希望是和真實的你們互動⋯
假帳號不要來哈哈哈哈
但我還是擔心我的助理忙到崩潰⋯
畢竟要她能幫我管理才行⋯

我覺得即將進入後期
應該會變得超忙⋯
突然覺得想做的事變多了～
要準備的事好像也有很多⋯
至少先買個紗布衣吧？口水巾？是嗎？
我真的什麼都沒準備耶！
每天就只顧著睡好、吃好、保持愉快心情
哈哈哈哈我真是個完全狀況外的媽媽耶

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