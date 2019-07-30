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蕭敬騰「3女神級粉絲」正面曝光！　顏值爆表+美腿蛇腰…網羨慕：可惡想追

記者田暐瑋／綜合報導

蕭敬騰2007年參加《超級星光大道》踢館一炮而紅，他之後與經紀人Summer合作，一路走到如今天王地位。女粉絲眾多的他，近日和3個女粉絲合照，且這3人都是顏值超高的正妹，讓人不知道該羨慕蕭敬騰還是這些女粉絲。

蕭敬騰近日一張合照被曝光，拿著麥克風被3個長髮正妹包圍，他則是假裝正在唱歌，旁邊3人則是眼冒愛心，露出崇拜的眼神，仔細一看，才知道這些正妹其實是林心如、林熙蕾、舒淇，林熙蕾PO出這張照片開心寫道：「Up close and personal！我們是小粉絲！」

▲蕭敬騰和女神粉絲合照。（圖／翻攝自林熙蕾IG）

▲蕭敬騰和女神粉絲合照。（圖／翻攝自林熙蕾IG）

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粉絲看到3大女神和蕭敬騰合體，紛紛激動說「這也太幸福了吧」、「不知道要羨慕哪一邊」、「被女神包圍耶」、「這是家庭演唱會的概念嗎」。

蕭敬騰向來疼愛粉絲，近日有名粉絲在微博發文提出7大建議，包括要求蕭敬騰團隊大換血、不要做井底之蛙、歌的詞曲不要硬寫，要交給專業人士，更不要整日曬鑽表與破鞋，還有fire服裝造型師、不接掉身價的商演，最後更不滿地喊話：「請把8年前的蕭敬騰還給我們。」

▲蕭敬騰和女神粉絲合照。（圖／翻攝自林熙蕾IG）

▲蕭敬騰和林熙蕾私交很好。（圖／翻攝自林熙蕾IG）

蕭敬騰看到後，親上火線回覆：「看到很多朋友的留言常提到『忠言逆耳』，您的文章充滿了許多情緒字眼，確實做到了『言逆耳』，但就是沒有『忠』，加油下次會寫的更好。」該粉絲則懷疑是他的經紀人Summer回覆，他則無奈地回應：「如果有意識到階梯記得走下去，我脾氣比誰都硬，因為我極度正義，12年了該了解了，就算是我尊敬的妳們也一樣，不要越過那道德的邊境。」

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蕭敬騰, 林熙蕾, 舒淇, 林心如

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