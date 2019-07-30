ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

羅志祥和菜市場攤販「神撞臉」　網笑：根本失散多年雙胞胎

記者古靜兒／綜合報導

亞洲舞王小豬羅志祥除了是優秀的唱跳歌手外，也是綜藝感十足的節目主持人，然而日前卻有大陸網友發現在微博上流傳已久的影片中，在南寧的菜市場裡有個攤販竟和羅志祥「撞臉」，引起網友一陣熱議。

▲羅志祥搞笑又親民的主持方式，令他獲得許多觀眾的喜愛。（圖／翻攝自微博／羅志祥）

▲羅志祥搞笑又親民的主持方式，令他獲得許多觀眾的喜愛。（圖／翻攝自微博／羅志祥）

請繼續往下閱讀...

影片中神似小豬的攤販被網友戲稱為「洗剪吹版羅志祥」，他頂著一頭金髮，像是早期羅志祥留長金髮時的造型，若非近看，他眼下的黑眼圈更是與小豬如出一轍，只是不太相似的五官及比羅志祥更黝黑的膚色也讓網友笑說，只有遠看的時候才是羅志祥，近看就是一個路人。

▲微博上有一段以「南寧羅志祥」著名並流傳已久的影片，最近又爆紅。（圖／翻攝自微博／追星安利社、網紅執行官李煜）

▲微博上有一段以「南寧羅志祥」著名並流傳已久的影片，最近又爆紅。（圖／翻攝自微博／追星安利社）

羅志祥經常在綜藝節目上以搞笑本色出演，除了素顏上場外，扮女裝更是令人驚艷，流傳的影片中有許多網友都以為是小豬在拍攝大陸節目《極限挑戰》，殊不知片中主角根本不是羅志祥本人，引起網友在底下留言：「這是不是小豬失散多年的雙胞胎兄弟」、「這是林達浪嗎（小豬在偶像劇《海派甜心》的角色）」、「他認真做生意的樣子像極了在《轉角遇到愛》裡賣蛤仔煎的羅志祥！」

▲微博上有一段以「南寧羅志祥」著名並流傳已久的影片，最近又爆紅。（圖／翻攝自微博／追星安利社、網紅執行官李煜）

▲神似羅志祥而爆紅的菜市場攤販「南寧羅志祥」還被大陸網媒訪問，逗趣回應爆紅一事，也讓網友笑說連綜藝感也和羅志祥一樣爆棚。（圖／翻攝自微博／網紅執行官李煜）

推薦閱讀

離婚傳1個月…　黃曉明改口「對Angelababy的暱稱變了」網友秒懂：祝福

離婚傳1個月…　黃曉明改口「對Angelababy的暱稱變了」網友秒懂：祝福

「隱乳女神」趴水道俯衝…半球走光來不及遮！　風田卡位超羞視角：好好看喔

「隱乳女神」趴水道俯衝…半球走光來不及遮！　風田卡位超羞視角：好好看喔

館長中計了！他揭「吃屎哥」72秒被踹趴陰謀　根本最終大贏家

館長中計了！他揭「吃屎哥」72秒被踹趴陰謀　根本最終大贏家

吃屎哥被打出內傷！　PK館長3天後「真的見血」…急就醫：真的很痛

吃屎哥被打出內傷！　PK館長3天後「真的見血」…急就醫：真的很痛

《醜女大翻身》金亞中近照曝光！　網驚：她是誰…遭爆「進廠維修」變臉

《醜女大翻身》金亞中近照曝光！　網驚：她是誰…遭爆「進廠維修」變臉

卓別林卸妝後根本絕世美男！　「5歲媽媽得喉炎失聲」成演戲契機

卓別林卸妝後根本絕世美男！　「5歲媽媽得喉炎失聲」成演戲契機

《玩很大》卓君澤「狂嗆趙駿亞輸比賽」被罵翻！　網怒轟：嘴好賤

《玩很大》卓君澤「狂嗆趙駿亞輸比賽」被罵翻！　網怒轟：嘴好賤

甜美網紅沒發現「濾鏡被刪真面目全露」：我靠顏值！　斗內50萬網友崩潰刪帳號

甜美網紅沒發現「濾鏡被刪真面目全露」：我靠顏值！　斗內50萬網友崩潰刪帳號

《天空之城》秀韓瘦出「單眼皮偶像臉」　網暴動：早知道《101》PICK你！

《天空之城》秀韓瘦出「單眼皮偶像臉」　網暴動：早知道《101》PICK你！

台中麥當勞女神消失3年變更正！　連懷2胎「長輩暴風升級」0崩壞

台中麥當勞女神消失3年變更正！　連懷2胎「長輩暴風升級」0崩壞

野生隋棠現身健身房！被鏡子「反射出真實身材」網一看全傻了

野生隋棠現身健身房！被鏡子「反射出真實身材」網一看全傻了

鍾明軒到日本玩「犯大忌」挨轟！　公開認錯：的確很沒禮貌

鍾明軒到日本玩「犯大忌」挨轟！　公開認錯：的確很沒禮貌

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

離婚傳1個月…　黃曉明改口「對Angelababy的暱稱變了」網友秒懂：祝福

「隱乳女神」趴水道俯衝…半球走光來不及遮！　風田卡位超羞視角：好好看喔

館長中計了！他揭「吃屎哥」72秒被踹趴陰謀　根本最終大贏家

吃屎哥被打出內傷！　PK館長3天後「真的見血」…急就醫：真的很痛

《醜女大翻身》金亞中近照曝光！　網驚：她是誰…遭爆「進廠維修」變臉

卓別林卸妝後根本絕世美男！　「5歲媽媽得喉炎失聲」成演戲契機

《玩很大》卓君澤「狂嗆趙駿亞輸比賽」被罵翻！　網怒轟：嘴好賤

甜美網紅沒發現「濾鏡被刪真面目全露」：我靠顏值！　斗內50萬網友崩潰刪帳號

《天空之城》秀韓瘦出「單眼皮偶像臉」　網暴動：早知道《101》PICK你！

台中麥當勞女神消失3年變更正！　連懷2胎「長輩暴風升級」0崩壞

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

羅志祥, 小豬

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 李燕淚灑《金家》導演告別式　「哭腫雙眼」被攙扶離開
  2. 荒謬！他想違法買大麻：我是雷神索爾　網見「精心P圖證件」笑翻
  3. 羅志祥和菜市場攤販「神撞臉」　網笑：根本失散多年雙胞胎
  4. 49歲梁小冰泳裝美照「V臉零贅肉」　凍齡美貌網讚：滿滿的少女氣息
  5. 王嘉爾蠟像出爐「根本100％神複製」　本尊也嚇慘：連點都一模一樣！
  6. 館長中計了！他揭「吃屎哥」72秒被踹趴陰謀　根本最終大贏家
  7. 「全職媽媽什麼都不做好像很好」挨轟！　《大學生》林鴒親上火線回應了
  8. 蕭敬騰「3女神級粉絲」正面曝光！　顏值爆表+美腿蛇腰…網羨慕：可惡想追
  9. 《復仇者4》導演隱瞞3年！鋼鐵人原本在《美國隊長3》就會死掉
  10. 小背包客學騎車　主持人亞里感動淚崩：體會母親的感受

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366