羅志祥和菜市場攤販「神撞臉」　網笑：根本失散多年雙胞胎

記者古靜兒／綜合報導

亞洲舞王小豬羅志祥除了是優秀的唱跳歌手外，也是綜藝感十足的節目主持人，然而日前卻有大陸網友發現在微博上流傳已久的影片中，在南寧的菜市場裡有個攤販竟和羅志祥「撞臉」，引起網友一陣熱議。

▲羅志祥搞笑又親民的主持方式，令他獲得許多觀眾的喜愛。（圖／翻攝自微博／羅志祥）

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影片中神似小豬的攤販被網友戲稱為「洗剪吹版羅志祥」，他頂著一頭金髮，像是早期羅志祥留長金髮時的造型，若非近看，他眼下的黑眼圈更是與小豬如出一轍，只是不太相似的五官及比羅志祥更黝黑的膚色也讓網友笑說，只有遠看的時候才是羅志祥，近看就是一個路人。

▲微博上有一段以「南寧羅志祥」著名並流傳已久的影片，最近又爆紅。（圖／翻攝自微博／追星安利社）

羅志祥經常在綜藝節目上以搞笑本色出演，除了素顏上場外，扮女裝更是令人驚艷，流傳的影片中有許多網友都以為是小豬在拍攝大陸節目《極限挑戰》，殊不知片中主角根本不是羅志祥本人，引起網友在底下留言：「這是不是小豬失散多年的雙胞胎兄弟」、「這是林達浪嗎（小豬在偶像劇《海派甜心》的角色）」、「他認真做生意的樣子像極了在《轉角遇到愛》裡賣蛤仔煎的羅志祥！」

▲神似羅志祥而爆紅的菜市場攤販「南寧羅志祥」還被大陸網媒訪問，逗趣回應爆紅一事，也讓網友笑說連綜藝感也和羅志祥一樣爆棚。（圖／翻攝自微博／網紅執行官李煜）