《復仇者4》導演隱瞞3年！鋼鐵人原本在《美國隊長3》就會死掉

記者洪文／綜合報導

鋼鐵人在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）死去，令許多粉絲相當難過，網路上不斷瘋傳：「導演因鋼鐵人是億萬富翁，恨不得在《復仇者聯盟4》把這個角色賜死。」導演羅素兄弟如今正式澄清謠言，還開玩笑說：「我其實希望鋼鐵人在《美國隊長3：英雄內戰》死掉！」

▲「鋼鐵人」小勞勃道尼深受粉絲喜愛。（圖／《復仇者聯盟4：終局之戰》、《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）



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很多人好奇鋼鐵人在《復仇者聯盟4：終局之戰》死亡背後的創作動機，網路上瘋傳一則導演喬羅素的《早安美國》節目訪問節錄：「當我聽到鋼鐵人自稱『億萬富翁、花花公子、慈善家』，我決定讓《復仇者聯盟4》成為最大的犧牲者，我知道很多人喜歡他，但我不喜歡，他必須去死。」

對此，導演羅素兄弟30日在Twitter貼出謠言的截圖，親自回應：「我要正式澄清一則不實的謠言，這一段引言完全是假的，明顯是錯誤的，真的太荒謬了。我其實希望鋼鐵人在《美國隊長3：英雄內戰》死掉。#殺死鋼鐵人 #真相遠在天邊近在咫尺」。

▲導演羅素兄弟回應謠言。（圖／翻攝自Twitter／Russo Brothers）



雖然導演羅素兄弟時常大方分享創作過程中不同版本的故事，然而他們過去只有提及本來考慮如同漫畫的結局，希望美國隊長在《美國隊長3：英雄內戰》死去，卻從未提及希望鋼鐵人在該片死去，這一則貼文看起來只是開玩笑而已，否則沒有鋼鐵人將改寫整個漫威電影宇宙第3階段的故事。

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未料，許多鋼鐵人的粉絲似乎無法接受導演羅素兄弟的玩笑話，在底下留言抗議：「一點都不好笑」、「你們已經拍了一個完美的結局，實在不需要再說這些」、「觀眾看了你的電影流淚，實在不該拿這個開玩笑」，也有網友幫忙緩頰情緒：「真的只是個玩笑話，大家不用這麼認真吧？」