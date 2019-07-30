記者張筱涵／綜合報導

韓團TWICE從5月25日開起首次世界巡迴演唱會，日前又公告再加開12場於日本各城市舉行，29日一早現身南韓金溥機場前往日本，從小習舞勤健身的MOMO穿上激短真理褲不只露出長腿，背面更是性感。

▲TWICE正忙於首次世界巡迴演唱會。（圖／翻攝自TWICE臉書）

TWICE除了Mina以外8名成員29日一早現身金溥機場，每個人看起來心情都很好頻跟媒體與粉絲打招呼外，彼此有說有笑的，而受到關注的機場時尚也是話題之一。其中MOMO就穿上了知名品牌連身運動衣，褲子部分是時下流行的激短真理褲，從小就習舞還熱愛健身的她不只擁有前凸後翹好身材，一雙毫無贅肉的白皙大長腿全都露。

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▲MOMO穿著激短真理褲露出白皙大長腿。（圖／翻攝自Spinel CAM YouTube）

從側面看可以發現因為真理褲太短，MOMO也特地穿上了安全褲防護，準備出境轉身向來送機的人們打招呼時，露出了結實的「微笑臀線」，大腿肌肉也是看得一清二楚。不只粉絲，許多網友看了照片後都直呼「MOMO身材真的超級好」、「怎麼做到毫無贅肉的，太厲害了」、「刺激減肥的最佳照片」。

▲MOMO露出若隱若現的微笑臀線，從肌肉線可見她勤於健身練舞的痕跡。（圖／翻攝自asiatoday）

▼190729 TWICE (트와이스) 출국 Departure 4K 직캠 @ 김포공항 by Spinel。（影片／取自Spinel CAM YouTube，如遭刪除請見諒）