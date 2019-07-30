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曹西平怒「捷運族3大自私行為」　氣罵：白目到極點！

記者古靜兒／綜合報導

資深藝人曹西平經常在臉書上和粉絲互動交流，他在自己經營的粉專「曹西平的粉絲愛團」上，除了會PO平常工作的內容外，也會和網友分享私底下的日常生活，以及對現下時事的看法。他7月29日就陸續PO出兩個貼文，說出對台北某部分捷運族的不滿，貼文底下也引起網友留言，表示深有同感。

▲曹西平在粉專上分享搭捷運時遇到的超自私行為，引起網友留言表示深有同感。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）

▲曹西平經常在臉書上和粉絲互動交流。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）

曹西平平常在節目上有話直說的辛辣作風，令他獲得許多人的喜愛，他日前曬出兩張自己在捷運月台內戴著口罩的獨照，似乎是想提醒大家「己所不欲，勿施於人」的想法，他在PO文上寫到：「咳嗽的人為什麼都不戴口罩」、「自己坐個位置就算了，她的東西還要佔個位置」、「一點守法的觀念都沒有」，譴責某部分捷運族自私的搭捷運行為。

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▲曹西平在粉專上分享搭捷運時遇到的超自私行為，引起網友留言表示深有同感。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）

▲曹西平在粉專上分享搭捷運時遇到的超自私行為，引起網友留言表示深有同感。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）

曹西平也寫到，如果他不是藝人的話，肯定會跟搭捷運的人吵架，也表示不能理解，為什麼很多人不懂得遵守捷運規則，PO文底下引起許多網友留言：「一種米養百種人」、「很多這種人很討厭」、「小小車廂裡也是人生百態。」

▲曹西平在粉專上分享搭捷運時遇到的超自私行為，引起網友留言表示深有同感。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）

▲曹西平在粉專上分享搭捷運時遇到的超自私行為，引起網友留言表示深有同感。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）

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