記者潘慧中／綜合報導

張峰奇出道多年，最近卻遭經紀人「安柏」出面控訴他不但試鏡常遲到，還常拿「找停車位」當藉口，讓劇組一等就等半小時以上，對此，他解釋當下已經有反省，「但用（找）停車位當成搪塞她的原因，是因為我晚到有很多因素，塞車、天氣啊…。」

▲▼張峰奇被經紀人控訴常常遲到。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



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由於要試鏡，張峰奇出門前就想把自己最好的一面呈現出來，有時因忘了抓頭髮跑回家，記性又不好的他有時還因忘了帶手機或錢包跑回家，所以不知不覺就耽誤了時間，吳宗憲聽了只回一句話：「遲到就是最壞的一面啊！」讓他無法反駁。

▲張峰奇無法反駁吳宗憲的話。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



安柏無奈表示張峰奇是「常態性」遲到，有次好不容易幫忙接到某劇的男一，怎料對方開鏡第1天不但遲到半小時，還因忘了帶戲服跑回家拿，來回就花了3個小時，工作人員的臉都超臭，「劇組想說張峰奇你這麼不尊重我們這個劇組的話，幸好還沒拍，以防你之後會有更嚴重的事情發生（就不用拍了）。」

▲張峰奇一開鏡就被換掉，吳宗憲聽到他的遲到原因也忍不住搖頭。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



安柏不但在現場代替張峰奇跟所有人道歉，公司得知被換角後，她還因此被扣薪水，吳宗憲聽了則幫她出氣：「難怪他戲不多，理由都不跟人家講清楚，你這樣人家聽了更火大，你乾脆回去當和尚啦！你就是黑名單了啦！」但張峰奇解釋現在學乖了，如果連續好幾天要拍戲，他會乾脆睡片場以免再遲到。

▲約從16：53分開始。（影／取自YouTube／我愛小明星大跟班）

