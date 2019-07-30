ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

周杰倫「童年照」曝光！　拉近一看...與媽媽合照惹哭網友

記者謝艾婷／綜合報導

天王周杰倫（周董）出道20周年，近期才剛宣布《嘉年華》世界巡迴演唱會即將啟動，而他儘管工作忙碌，仍然活躍於社群網站上與粉絲們互動，他29日在Instagram限時動態上曬出小時候與媽媽葉惠美的合照，並附上與現在的對比圖，笑翻網友。

▲周杰倫與葉惠美。（圖／翻攝自周杰倫IG）

▲周杰倫與母親葉惠美舊照。（圖／翻攝自周杰倫IG）

請繼續往下閱讀...

在畫面中，可以看見周杰倫穿黑色長袖，髮型是當時最流行的中分頭，他也逗趣的虧自己「小時候就中分了」，而他與後方的媽媽葉惠美搭配成母子裝，母親則是把手搭在肩上，看起來十分愛護兒子的樣子。沒想到照片一PO出，大批網友注意的點卻不是周杰倫的中分頭，而是他們母子的感情，紛紛留言「母子情深」、「杰倫非常懂事」、「感覺好有愛，幸福的樣子」。

▲周杰倫與葉惠美。（圖／翻攝自周杰倫IG）

▲周杰倫常曬媽媽照片。（圖／翻攝自周杰倫IG）

事實上，周杰倫是演藝圈知名的孝子，他多次將對媽媽的情感寫進歌曲裡，在第四張專輯中，就以母親「葉惠美」的名子做為專輯名，專輯中《聽媽媽的話》更是經典的例子之一，而在以前是媽媽把手搭在他的肩上，現在則換成他了，對周杰倫來說，在人生中扮演重要角色的人正是他的母親。

▲周杰倫與葉惠美。（圖／翻攝自周杰倫IG）

▲周杰倫是演藝圈出名的孝子。（圖／翻攝自周杰倫IG）

推薦閱讀

離婚傳1個月…　黃曉明改口「對Angelababy的暱稱變了」網友秒懂：祝福

離婚傳1個月…　黃曉明改口「對Angelababy的暱稱變了」網友秒懂：祝福

「隱乳女神」趴水道俯衝…半球走光來不及遮！　風田卡位超羞視角：好好看喔

「隱乳女神」趴水道俯衝…半球走光來不及遮！　風田卡位超羞視角：好好看喔

《醜女大翻身》金亞中近照曝光！　網驚：她是誰…遭爆「進廠維修」變臉

《醜女大翻身》金亞中近照曝光！　網驚：她是誰…遭爆「進廠維修」變臉

卓別林卸妝後根本絕世美男！　「5歲媽媽得喉炎失聲」成演戲契機

卓別林卸妝後根本絕世美男！　「5歲媽媽得喉炎失聲」成演戲契機

吃屎哥被打出內傷！　PK館長3天後「真的見血」…急就醫：真的很痛

吃屎哥被打出內傷！　PK館長3天後「真的見血」…急就醫：真的很痛

甜美網紅沒發現「濾鏡被刪真面目全露」：我靠顏值！　斗內50萬網友崩潰刪帳號

甜美網紅沒發現「濾鏡被刪真面目全露」：我靠顏值！　斗內50萬網友崩潰刪帳號

野生隋棠現身健身房！被鏡子「反射出真實身材」網一看全傻了

野生隋棠現身健身房！被鏡子「反射出真實身材」網一看全傻了

《玩很大》卓君澤「狂嗆趙駿亞輸比賽」被罵翻！　網怒轟：嘴好賤

《玩很大》卓君澤「狂嗆趙駿亞輸比賽」被罵翻！　網怒轟：嘴好賤

台中麥當勞女神消失3年變更正！　連懷2胎「長輩暴風升級」0崩壞

台中麥當勞女神消失3年變更正！　連懷2胎「長輩暴風升級」0崩壞

鍾明軒到日本玩「犯大忌」挨轟！　公開認錯：的確很沒禮貌

鍾明軒到日本玩「犯大忌」挨轟！　公開認錯：的確很沒禮貌

林吟蔚遲到1小時...發文「我是邊緣人被排擠」　好友爆：沒悔意還一臉不屑

林吟蔚遲到1小時...發文「我是邊緣人被排擠」　好友爆：沒悔意還一臉不屑

《天空之城》秀韓瘦出「單眼皮偶像臉」　網暴動：早知道《101》PICK你！

《天空之城》秀韓瘦出「單眼皮偶像臉」　網暴動：早知道《101》PICK你！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

離婚傳1個月…　黃曉明改口「對Angelababy的暱稱變了」網友秒懂：祝福

「隱乳女神」趴水道俯衝…半球走光來不及遮！　風田卡位超羞視角：好好看喔

《醜女大翻身》金亞中近照曝光！　網驚：她是誰…遭爆「進廠維修」變臉

卓別林卸妝後根本絕世美男！　「5歲媽媽得喉炎失聲」成演戲契機

吃屎哥被打出內傷！　PK館長3天後「真的見血」…急就醫：真的很痛

甜美網紅沒發現「濾鏡被刪真面目全露」：我靠顏值！　斗內50萬網友崩潰刪帳號

野生隋棠現身健身房！被鏡子「反射出真實身材」網一看全傻了

《玩很大》卓君澤「狂嗆趙駿亞輸比賽」被罵翻！　網怒轟：嘴好賤

台中麥當勞女神消失3年變更正！　連懷2胎「長輩暴風升級」0崩壞

鍾明軒到日本玩「犯大忌」挨轟！　公開認錯：的確很沒禮貌

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

周杰倫, 嘉年華, 葉惠美

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 蕭敬騰「3女神級粉絲」正面曝光！　顏值爆表+美腿蛇腰…網羨慕：可惡想追
  2. 《復仇者4》導演隱瞞3年！鋼鐵人原本在《美國隊長3》就會死掉
  3. 小背包客學騎車　主持人亞里感動淚崩：體會母親的感受
  4. 周揚青親密靠頭「親口喊媽」！羅媽媽露燦笑　網狂嗨：估計早結婚了
  5. MOMO穿激短真理褲現身機場！　「一轉身辣露渾圓臀線」
  6. 周杰倫「童年照」曝光！　拉近一看...與媽媽合照惹哭網友
  7. 曹西平怒「捷運族3大自私行為」　氣罵：白目到極點！
  8. 男一開鏡當天被換角！　吳宗憲聽他說「遲到原因」火大變臉：你黑名單了
  9. 吃屎哥被打出內傷！　PK館長3天後「真的見血」…急就醫：真的很痛
  10. 剛緩刑..朴有天「涉嫌與警方勾結」　再挖3年前性侵案警界掌握證據！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366