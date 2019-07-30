周杰倫「童年照」曝光！　拉近一看...與媽媽合照惹哭網友

記者謝艾婷／綜合報導

天王周杰倫（周董）出道20周年，近期才剛宣布《嘉年華》世界巡迴演唱會即將啟動，而他儘管工作忙碌，仍然活躍於社群網站上與粉絲們互動，他29日在Instagram限時動態上曬出小時候與媽媽葉惠美的合照，並附上與現在的對比圖，笑翻網友。

▲周杰倫與母親葉惠美舊照。（圖／翻攝自周杰倫IG）



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在畫面中，可以看見周杰倫穿黑色長袖，髮型是當時最流行的中分頭，他也逗趣的虧自己「小時候就中分了」，而他與後方的媽媽葉惠美搭配成母子裝，母親則是把手搭在肩上，看起來十分愛護兒子的樣子。沒想到照片一PO出，大批網友注意的點卻不是周杰倫的中分頭，而是他們母子的感情，紛紛留言「母子情深」、「杰倫非常懂事」、「感覺好有愛，幸福的樣子」。

▲周杰倫常曬媽媽照片。（圖／翻攝自周杰倫IG）



事實上，周杰倫是演藝圈知名的孝子，他多次將對媽媽的情感寫進歌曲裡，在第四張專輯中，就以母親「葉惠美」的名子做為專輯名，專輯中《聽媽媽的話》更是經典的例子之一，而在以前是媽媽把手搭在他的肩上，現在則換成他了，對周杰倫來說，在人生中扮演重要角色的人正是他的母親。

▲周杰倫是演藝圈出名的孝子。（圖／翻攝自周杰倫IG）