吃屎哥被打出內傷！　PK館長3天後「真的見血」…急就醫：真的很痛

記者田暐瑋／綜合報導

網紅「吃屎哥」游兆霖27日晚間找上館長陳之漢舉行世紀對決，就在他怒吼「九陰白骨爪」時，館長無奈踹出11腳，踢到他哀嚎求饒。有人拍到他跛腳出門買東西，他也坦承身體的確出狀況，上大號的時候發現上出「血便」，且非常疼痛，必須到醫院就診。

吃屎哥自從被館長打趴後，多次在臉書上PO出「傷照」，其中還拍了一支在地上痛苦爬行的影片，不過他30日發文表示，現在要大便的時候都會流血，而且伴隨著痛感，「明天一早我真的要去林口長庚腸胃科檢查一下，大便一直拉不出來，我沒開玩笑，真的，要大便時候會流血而且很痛出不來。」

▲館長和吃屎哥單挑，卻是單方面的虐殺。（圖／翻攝館長YouTube直播）



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網友聽到吃屎哥的慘況，也紛紛留言，「拉不出來你就沒得吃了...該去看醫生了」、「我知道原因 一定是你練七傷拳的緣故」、「應該看直腸肛門科吧」、「你有勇氣挑戰、但身體還是要顧、經由這次就學乖吧」、「真的還是假的不要開玩笑」。

▲吃屎哥發文。（圖／翻攝吃屎哥臉書）



吃屎哥27日晚間簽下生死狀，戴上頭盔、護胸直接與裸上身的館長單挑；豈料，吃屎哥連揮5、6拳都沒有效果，大喊「九陰白骨爪」時被館長連踢，共挨了11下鞭腿，整場比賽72秒就直接結束。

有網友在臉書社團「爆廢公社」PO出一段影片，內容可以看見身穿挑戰服的吃屎哥，一拐一拐地走在夜市中，每一次跨步都可以看見他右腳軟下，讓人難以想像館長踢擊的力道。

▲館長和吃屎哥單挑，卻是單方面的虐殺。（圖／翻攝館長YouTube直播）