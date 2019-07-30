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海太深…157cm卡蜜拉全身緊貼尚恩曼德斯！　「環脖激吻咬耳朵」照片曝光好害羞

記者張筱涵／綜合報導

「全民男友」加拿大歌手尚恩曼德斯（Shawn Mendes）近來與「拉丁小天后」卡蜜拉熱戀ing，相差30公分的最萌身高差和他們的超高人氣，讓這對小倆口的愛戀發展廣受矚目，29日一起到海邊度假時也不避諱地當眾擁吻。

▲▼尚恩曼德斯（Shawn Mendes）和卡蜜拉（Camila Cabello）從好友變情人。（圖／翻攝自推特）

▲尚恩曼德斯和卡蜜拉因合唱歌曲，從好友變情人。（圖／翻攝自YouTube）

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尚恩曼德斯29日和卡蜜拉一起到邁阿密海邊渡假放鬆，穿著四角泳褲的他露出結實六塊肌好身材，手上的刺青配上被海水淋濕的凌亂髮型更多了一絲性感男人味。卡蜜拉則是穿上開高衩的白色泳衣，腰上繫了粉橘絲裙顯得有型又有若隱若現的性感。

一行人先在泳池內玩耍，接著到海邊時對157公分卡蜜拉來說要到更深的地方走就會踩不到地，這時187公分的尚恩曼德斯就貼心讓對方倚靠著自己，帶著女友體驗玩水的樂趣，熱戀中的他們也情不自禁地直接在海中央熱吻咬耳朵，全身貼在一起連一分一秒都捨不得離開，即使回岸上休息一路上也是緊牽著手。

卡蜜拉海中環脖擁吻尚恩曼德斯。（圖／視覺中國CFP）

卡蜜拉海中環脖擁吻尚恩曼德斯。（圖／視覺中國CFP）

▲尚恩曼德斯和卡蜜拉海中擁吻。（圖／視覺中國CFP）

★圖片為版權照片，由視覺中國CFP供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經許可，不得部分或全部轉載！

 ▼尚恩曼德斯和卡蜜拉牽線曲。（影片／取自Shawn Mendes YouTube，如遭刪除請見諒）

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關鍵字

卡蜜拉, 尚恩曼德斯, Shawn Mendes, Camila

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