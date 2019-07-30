記者張筱涵／綜合報導

韓綜《PRODUCE X 101》播畢後，未成功出道的練習生也都回到公司繼續訓練，但粉絲最擔心的還是個人練習生（即沒有和任何經紀公司簽約，自行訓練者）的出路，而在「Concept評價」中展現三段高音的練習生李協（이협）29日傳出了好消息。

▲李協《PRODUCE X 101》展現穩定唱功。（圖／翻攝自《PRODUCE X 101》官網）

Woollim娛樂官方開啟讓練習生亮相的推特29日出現了新臉孔，正是《PRODUCE X 101》參賽者之一李協：「在《PRODUCE X 101》展現優秀樣貌的李協正式成為Woollim Rookie了，李協將在Woollim Rookie展現全新又令大家喜見的樣貌，未來也請多多支持！」

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▲李協成為Woollim娛樂練習生。（圖／翻攝自推特／Woollim_rookie）

事實上，在《PRODUCE X 101》播出時，李協是以「個人練習生」身分參加，即使沒有訓練體系的幫助，穩定唱功在「主唱Position」重新演繹《TWIT》和「Concept評價」演唱《Monday to Sunday》都獲得導師們的稱讚。

尤其在表演《Monday to Sunday》時，李協展現了驚人的三段高音，且每一次升KEY都是穩定不動搖的，可惜在倒數第二次排名儀式時遭到淘汰，不過現在加入了以「刀群舞始祖」、「小公司大奇蹟始祖」著稱的Woollim娛樂想必會有亮眼表現。

另外，原本以為自己會被淘汰，結果一舉衝上高名次的琴東賢也有了好消息，他將在8月替知名時尚雜誌拍攝寫真，結束節目後第一個正式行程也讓粉絲興奮不已，未來動向也叫外界關注。

▲琴東賢將拍攝第一個雜誌寫真。（圖／翻攝自《PRODUCE X 101》官網）

▼《Monday to Sunday》表演。（影片／取自Mnet K-POP YouTube，如遭刪除請見諒）