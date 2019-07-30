ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《101》三段高音個人練習生李協簽約了！　16歲琴東賢首行程曝光

記者張筱涵／綜合報導

韓綜《PRODUCE X 101》播畢後，未成功出道的練習生也都回到公司繼續訓練，但粉絲最擔心的還是個人練習生（即沒有和任何經紀公司簽約，自行訓練者）的出路，而在「Concept評價」中展現三段高音的練習生李協（이협）29日傳出了好消息。

▲李協《PRODUCE X 101》展現穩定唱功。（圖／翻攝自《PRODUCE X 101》官網）

▲李協《PRODUCE X 101》展現穩定唱功。（圖／翻攝自《PRODUCE X 101》官網）

Woollim娛樂官方開啟讓練習生亮相的推特29日出現了新臉孔，正是《PRODUCE X 101》參賽者之一李協：「在《PRODUCE X 101》展現優秀樣貌的李協正式成為Woollim Rookie了，李協將在Woollim Rookie展現全新又令大家喜見的樣貌，未來也請多多支持！」

請繼續往下閱讀...

▲李協成為Woollim娛樂練習生。（圖／翻攝自推特／Woollim_rookie）

▲李協成為Woollim娛樂練習生。（圖／翻攝自推特／Woollim_rookie）

事實上，在《PRODUCE X 101》播出時，李協是以「個人練習生」身分參加，即使沒有訓練體系的幫助，穩定唱功在「主唱Position」重新演繹《TWIT》和「Concept評價」演唱《Monday to Sunday》都獲得導師們的稱讚。

尤其在表演《Monday to Sunday》時，李協展現了驚人的三段高音，且每一次升KEY都是穩定不動搖的，可惜在倒數第二次排名儀式時遭到淘汰，不過現在加入了以「刀群舞始祖」、「小公司大奇蹟始祖」著稱的Woollim娛樂想必會有亮眼表現。

另外，原本以為自己會被淘汰，結果一舉衝上高名次的琴東賢也有了好消息，他將在8月替知名時尚雜誌拍攝寫真，結束節目後第一個正式行程也讓粉絲興奮不已，未來動向也叫外界關注。

▲琴東賢將拍攝第一個雜誌寫真。（圖／翻攝自《PRODUCE X 101》官網）

▲琴東賢將拍攝第一個雜誌寫真。（圖／翻攝自《PRODUCE X 101》官網）

▼《Monday to Sunday》表演。（影片／取自Mnet K-POP YouTube，如遭刪除請見諒）

陸網瘋傳「Angelababy車震鄧倫」　他曬私訊截圖嗆：這就是證據！

推薦閱讀

離婚傳1個月…　黃曉明改口「對Angelababy的暱稱變了」網友秒懂：祝福

離婚傳1個月…　黃曉明改口「對Angelababy的暱稱變了」網友秒懂：祝福

「隱乳女神」趴水道俯衝…半球走光來不及遮！　風田卡位超羞視角：好好看喔

「隱乳女神」趴水道俯衝…半球走光來不及遮！　風田卡位超羞視角：好好看喔

《醜女大翻身》金亞中近照曝光！　網驚：她是誰…遭爆「進廠維修」變臉

《醜女大翻身》金亞中近照曝光！　網驚：她是誰…遭爆「進廠維修」變臉

卓別林卸妝後根本絕世美男！　「5歲媽媽得喉炎失聲」成演戲契機

卓別林卸妝後根本絕世美男！　「5歲媽媽得喉炎失聲」成演戲契機

甜美網紅沒發現「濾鏡被刪真面目全露」：我靠顏值！　斗內50萬網友崩潰刪帳號

甜美網紅沒發現「濾鏡被刪真面目全露」：我靠顏值！　斗內50萬網友崩潰刪帳號

野生隋棠現身健身房！被鏡子「反射出真實身材」網一看全傻了

野生隋棠現身健身房！被鏡子「反射出真實身材」網一看全傻了

鍾明軒到日本玩「犯大忌」挨轟！　公開認錯：的確很沒禮貌

鍾明軒到日本玩「犯大忌」挨轟！　公開認錯：的確很沒禮貌

台中麥當勞女神消失3年變更正！　連懷2胎「長輩暴風升級」0崩壞

台中麥當勞女神消失3年變更正！　連懷2胎「長輩暴風升級」0崩壞

《玩很大》卓君澤「狂嗆趙駿亞輸比賽」被罵翻！　網怒轟：嘴好賤

《玩很大》卓君澤「狂嗆趙駿亞輸比賽」被罵翻！　網怒轟：嘴好賤

林吟蔚遲到1小時...發文「我是邊緣人被排擠」　好友爆：沒悔意還一臉不屑

林吟蔚遲到1小時...發文「我是邊緣人被排擠」　好友爆：沒悔意還一臉不屑

獨／解婕翎飲料店收攤　推辭加盟忍痛放手「埋伏筆」

獨／解婕翎飲料店收攤　推辭加盟忍痛放手「埋伏筆」

阿湯哥愛女舒莉13歲長這樣　4歲有「千萬衣櫃」華服！9年後⋯完全變了一個人

阿湯哥愛女舒莉13歲長這樣　4歲有「千萬衣櫃」華服！9年後⋯完全變了一個人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

離婚傳1個月…　黃曉明改口「對Angelababy的暱稱變了」網友秒懂：祝福

「隱乳女神」趴水道俯衝…半球走光來不及遮！　風田卡位超羞視角：好好看喔

《醜女大翻身》金亞中近照曝光！　網驚：她是誰…遭爆「進廠維修」變臉

卓別林卸妝後根本絕世美男！　「5歲媽媽得喉炎失聲」成演戲契機

甜美網紅沒發現「濾鏡被刪真面目全露」：我靠顏值！　斗內50萬網友崩潰刪帳號

野生隋棠現身健身房！被鏡子「反射出真實身材」網一看全傻了

鍾明軒到日本玩「犯大忌」挨轟！　公開認錯：的確很沒禮貌

台中麥當勞女神消失3年變更正！　連懷2胎「長輩暴風升級」0崩壞

《玩很大》卓君澤「狂嗆趙駿亞輸比賽」被罵翻！　網怒轟：嘴好賤

林吟蔚遲到1小時...發文「我是邊緣人被排擠」　好友爆：沒悔意還一臉不屑

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

PRODUCE X 101, 李協, 琴東賢

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 吃屎哥被打出內傷！　PK館長3天後「真的見血」…急就醫：真的很痛
  2. 剛緩刑..朴有天「涉嫌與警方勾結」　再挖3年前性侵案警界掌握證據！
  3. 海太深…157cm卡蜜拉全身緊貼尚恩曼德斯！　「環脖激吻咬耳朵」照片曝光好害羞
  4. 瘋電影／賭命大富翁　拿腎換房改寫下半生
  5. 《101》飆「三段高音」個人練習生簽約了！　16歲琴東賢首行程曝光
  6. 陸版《放羊的星星》男女主名單曝光　Baby搭「車震緋聞男友」組CP網看傻
  7. 鳴影品／小鮮肉「男男CP」　《陳情令》3特點刷新世界觀！
  8. 獨／沈玉琳掰了《冰冰》發大財！　尾牙半個月接25場狂賺500萬
  9. 《醜女大翻身》金亞中近照曝光！　網驚：她是誰…遭爆「進廠維修」變臉
  10. 孫德榮再提羅志祥「怕王仁甫不高興」　曝小豬曾找他：兩人不同台

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366