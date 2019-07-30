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陸版《放羊的星星》男女主名單曝光　Baby搭「車震緋聞男友」組CP網看傻

記者李玟儀／綜合報導

經典偶像劇《放羊的星星》自2007年播出後，至今過了12年，日前宣布翻拍成陸版引起廣大網友關注。原先外傳男主角人選是「樂華七子」的畢雯珺，近日又有新版本，演員名單中赫然出現Angelababy（楊穎）和鄧倫。

▲《放羊的星星》翻拍。（圖／翻攝自微博）

▲《放羊的星星》翻拍陸版。（圖／翻攝自微博）

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大陸網站豆瓣是一個提供關於影視作品、書籍信息的平台，近日被發現《放羊的星星》欄目做了更動，演職員名單上，導演依舊由原版的導演沈怡執導，而演員中鄧倫是男主角，Angelababy則是女主角，另外還有演過《何以笙簫默》、《獵場》的菅紉姿。

對於名單網友抱持著半信半疑的態度，因為網路上流傳的演員名單截圖並不完全，展開看的話，會發現除了Baby和鄧倫之外，還有陳意涵、霍建華、靳東等演員，調侃爆料者，「看看演員表，你信嗎」、「這什麼劇組這麼有錢能把這些演員都請到？」

▲▼鄧倫、Angelababy爆是新版《放羊的星星》男女主角。（圖／翻攝自微博）

▲▼鄧倫、Angelababy爆是新版《放羊的星星》男女主角，結果展開名單，發現更多不可能的大咖。（圖／翻攝自微博）

▲▼鄧倫、Angelababy爆是新版《放羊的星星》男女主角。（圖／翻攝自微博）

特別是Angelababy和鄧倫先前曾莫名捲入「車震緋聞」，數月前，各種傳聞滿天飛，其中有人指在朋友圈看到2人車震的消息，震驚地在微博發問「真的假的」，某微博博主甚至因為自己的發文被鄧倫方投訴侵犯名譽，認為這是「此地無銀三百兩」、「越封殺越有問題」的舉動。

不過有理智的網友認為，現在P圖這麼方便，對話截圖當然也可以造假，怎麼能靠著隨便一張圖就認定Baby和鄧倫有不正常關係，網友感嘆人紅是非多，兩人每天都被網友和不同藝人配對，不反擊會被認定是心虛，反擊了又被說此地無銀三百兩，處境令人同情。

▲▼有帳號爆料Baby和鄧倫在一起，更稱鄧倫方面檢舉的舉動是「此地無銀三百兩」（文中石錘是網路用與「實錘」，指證據）。（圖／翻攝自微博）

因此在網路上流傳的演員名單公布後，網友大多認為可能性低，推測2人因為緋聞很困擾，照理說應該會避嫌，因此新版《放羊》最後敲定的人選還是得等製作方親自公布。

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放羊的星星, Angelababy, 鄧倫

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