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《醜女大翻身》金亞中近照曝光！　網驚：她是誰…遭爆「進廠維修」變臉

記者阮巧雯／綜合報導

36歲南韓女星金亞中以電影《醜女大翻身》打開知名度，走紅後也多次傳出「進廠維修」變臉整形傳聞，甚至是隆乳手術，但經紀公司都一一否認。她近日出席新電影記者會，照片曝光後，讓不少網友看傻眼，表示認不出她是誰。

▲▼金亞中。（圖／翻攝自IG／ashia_kim）

▲金亞中不但擁有美貌，身材也非常姣好。（圖／翻攝自IG／ashia_kim）

照片中，金亞中身穿黑色長袖上衣，一頭飄逸長直髮仙氣逼人，但網友發現她似乎跟以前長得有點不一樣了，被懷疑是否又整形。其實她2016年出席「第18屆首爾國際女性電影節」，照片曝光後，不少網友發現她下巴有異物突起，臉又被質疑動刀了。

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▲▼金亞中出席記者會近照。（圖／CFP）

▲金亞中出席記者會近照。（圖／CFP）

▲▼金亞中。（圖／翻攝自YouTube、CFP）

▲▼金亞中與13年前拍攝《醜女大翻身》似乎長得不一樣了 。（圖／翻攝自YouTube、CFP）

▲▼金亞中 。（圖／翻攝自YouTube／개앤냥콘텐츠 사무소）

此外，金亞中在2011年一張疑似她的半裸照在網路上流傳，據網友猜測，應該是她要進行隆乳手術前拍的照片。但無論她是否有持續不斷變臉維修，演技可是逐年受到肯定，不單只是靠外表活躍於韓國演藝圈。

▲金亞中下巴驚見詭異肉塊。（圖／翻攝自tenasia、sportstoday）

▲金亞中2016年出席活動，被網友發現下巴有詭異肉塊。（圖／翻攝自韓網／tenasia、sportstoday）

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