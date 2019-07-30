19歲陷憂鬱症！曾之喬親揭2關鍵走出低潮「不放棄自己」

記者許皓婷／綜合報導

藝人曾之喬14歲就以女團「Sweety」出道，後來在戲劇圈和主持界都闖出不錯成績，但她卻有一段時間陷入憂鬱症的深淵，後來成功克服，她近日在Instagram有感而發，分享自己度過那段黑暗憂鬱的時光的心路歷程。

▲曾之喬曾飽受憂鬱症所苦。（圖／翻攝自Instagram／曾之喬）

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而曾之喬小小年紀就出道，演了偶像劇、發了幾張專輯，但沒想到紅得太快，卻讓她陷入憂鬱，「我覺得我交不到朋友，是因為我不喝酒、不出去玩，不知道怎麼社交，加上我出道後年紀很小，很常男女主角就大我一輪，還好老天爺七年前帶我去了丹麥。」她當時放下手邊工作，決定讓自己放一個假，決定自己去了丹麥一趟。

▲曾之喬「不放棄自己」，走過憂鬱症。（圖／翻攝自Instagram／曾之喬）

曾之喬29日在Instagram發文，透露常有人問自己「怎麼度過那一段黑暗憂鬱的時光」，她表示：「因為我遇見了無數的貴人，因為我沒有放棄自己。」在罹患憂鬱症的那段艱難過程，她有一天才發現，原來自己一點都不孤單，「原來，身旁其實有很多很多關心我的人。原來，過去我對這個世界有很大的誤解。」於是她選擇打開心門，陽光就照進來了，她也將自身經歷化成充滿正能量的文字，藉此鼓勵需要的人。

【曾之喬Instagram全文】

常有人問我，你是怎麼度過那一段黑暗憂鬱的時光？

「因為我遇見了無數的貴人，因為我沒有放棄自己。」

而在那麼艱難的過程，

有天我發現，原來我一點都不孤單。

原來，身旁其實有很多很多關心我的人。

原來，過去我對這個世界有很大的誤解。

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「他們不了解我，不等於他們不愛我。」

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於是我打開心門，陽光就照進來了。

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我們看起來都不一樣，其實講到底也都是一樣，

我們都是造物主的孩子，總有一天都要回家。

無比感恩。

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#看不見的時候星星依舊亮著

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