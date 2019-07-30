新聞放送事故！　「男男握GG」色情按摩無碼播出…全國辣眼睛

記者陳芊秀／綜合報導

大陸四川廣播電視台出現放送事故！電視台播出色情按摩店的新聞畫面時，意外讓不雅畫面曝光，而且並未加上馬賽克處理，引發觀眾議論，29日晚間電視台發表公開聲明道歉，並停職相關工作人員，整起放送事故升級為全國關注的大事件！

▲四川廣播電視台公開聲明道歉，放送事故全國關注。（圖／翻攝自微博／四川廣播電視台）

根據電視台聲明，放送事故發生在本月27日，當時節目《新聞現場》播出暗訪調查報導，探討按摩店存在色情服務問題，沒想到播出的畫面中，出現男子為另一名男子按摩，下半身全裸的男子露出下體，全程並未後製馬賽克。電視台說明，「在製作編輯節目及審片過程中，由於編審人員責任心不強，疏忽大意、審核不嚴，導致並未發現節目中的不當畫面，出現這樣的嚴重錯誤，我們難辭其咎，深感自責。

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▲電視播出新聞時，意外將男男色情按摩畫面無碼放送，觀眾直呼辣眼睛。（圖／翻攝自微博／四川廣播電視台）

▲電視台道歉，並將相關人員懲處停職。（圖／翻攝自微博／四川廣播電視台）

四川電視台針對放送事故成立調查小組，並對相關工作人員停職處分，聲明中也再三強調會檢討反省。但是不雅畫面播出震撼觀眾，部分截圖在網路瘋傳，隨著道歉聲明公開後，更引起全國網友關注事件始末，眾人議論：「真是辣眼睛了，希望小孩子不要看到」、「第一次從新聞中看到這種東西」、「荒唐地令人噴飯」、「審核必須要嚴格啊。」