野生隋棠現身健身房！被鏡子「反射出真實身材」網一看全傻了

記者許皓婷／綜合報導

藝人隋棠和老公Tony結婚後，陸續生下3歲大兒子Max、2歲女兒Lucy，以及小兒子Olie，升格為3寶媽的她，依舊維持火辣的好身材，窈窕曲線更是許多粉絲稱羨的對象。她近日現身健身房運動，被鏡子反射出真實身材模樣，讓網友看了驚訝不已。

▲▼隋棠完全看不出是3個孩子的媽媽。（圖／翻攝自Instagram／隋棠）

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隋棠29日在Instagram上PO文：「一直在戒甜食上失敗，算了，多動一點也是可以的！」並分享自己在健身房運動的照片，只見她席地而坐，對著前方的鏡子自拍，穿著緊身運動長褲的她，一雙纖細的筆直美腿十分吸睛。

而隋棠PO出運動的照片後，她的好身材，引來網友紛紛驚呼：「好想知道到底生完要怎樣才能這麼瘦」、「妳不需要戒，真的！女神」、「生了3個寶貝身材還是超好的」、「根本不像有在吃甜食啊」、「棠棠很瘦了啦」。

▲隋棠健身房運動。（圖／翻攝自Instagram／隋棠）

事實上，隋棠為了維持身材，常會跟老公Tony一起在健身房度過，「一周一定會擠出3天，每次1.5小時，而且持之以恆從來沒有鬆懈。」運動時，她習慣先拉筋熱身40分鐘，跑步或踩腳踏車在這段時間完成，剩下的50分鐘留給重訓，這種運動順序有助於提升燃脂效果。

▲隋棠勤於運動，維持好身材。（圖／翻攝自Instagram／隋棠）