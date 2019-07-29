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綾瀨遙片場拍戲被騷擾！　大陸劇組遇女神失控…電影機密外洩

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星綾瀨遙被爆在片場遭到騷擾！她近日低調進片場拍戲，意外被另一批來自大陸的拍攝劇組發現，女神難得近在眼前，令對方一大群人興奮靠近，不但被任意拍照，還被團團包圍，引發現場騷動。

▲綾瀨遙《嬌妻出沒注意》第一集講中文。（圖／翻攝自《NTV》直播）

▲綾瀨遙拍電影被騷擾，意外讓《嬌妻出沒注意》電影版消息曝光了。（圖／翻攝自《NTV》）

據日媒《Asagei》報導，綾瀨遙自6月下旬起，悄悄開始拍攝《嬌妻出沒注意》電影版。她2017年演出該作的日劇版，戲裡扮演女間諜假死引退，變成豪門主婦，私底下靠著能打鬥的好身手，悄悄解決社區人妻的煩惱，殊不知枕邊人暗藏真實身分，完結篇夫妻大攤牌，留下開放性結局，平均收視率創下12.7%，穩坐收視女王寶座。

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▲▼《嬌妻出沒注意》完結篇。（圖／翻攝自推特）

▲綾瀨遙、西島秀俊在《嬌妻出沒注意》扮演夫妻，最後亮出真實身分大攤牌，開放性結局作結。（圖／翻攝自推特）

相隔2年，綾瀨遙再度演出同一個角色，並在東京某間片場搭棚拍攝，同時片場也有幾部電視劇、電影正在拍攝中。其中有一群來自大陸的劇組前來，但是眾人違反攝影棚規定吸菸，甚至大聲說話影響其他劇組拍攝，而她的高人氣令這群海外劇組太興奮，不但有人拿手機擅自拍照，還有人想嘗試接觸，越來越多人將她包圍拼命地講中文，宛若大型搭訕現場。

除此之外，綾瀨遙進出的休息室，該棟建築物也有大陸演員使用，由於發生過被包圍騷擾的事件，如今走動都有數名經紀人隨行在側，也無法去片場的餐廳，而是在休息室叫外賣，爆料者形容「像在避難一樣。」不過因為片場騷動，電影版消息也因此提前曝光了。

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綾瀨遙, 西島秀俊, 嬌妻出沒注意

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