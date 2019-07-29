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P.O順毛瀏海穿校服萌炸！《德魯納酒店》揭開悲傷故事觀眾秒懂了

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《德魯納酒店》進入第六集，刷新自身最高收視達8.7%，飯店員工的故事也一步步揭開。飾演櫃台員工的P.O（本名表志勳），為了管理飯店經理「第四順位」，換上學生制服，順毛瀏海的萌樣引起討論，但他的過去慢慢揭曉，觀眾似乎秒懂了他滯留70年的悲傷故事！

▲P.O順毛瀏海穿校服萌炸！《德魯納》揭開悲傷故事觀眾秒懂了。（圖／翻攝自P.O IG）

▲P.O在德魯納飯店總是戴著帽子。（圖／翻攝自P.O IG）

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飾演飯店櫃檯的P.O，為了到學校找被鬼魂附身的女高生金宥娜（康美娜飾演），成為代替呂珍九飾演的飯店經理的「第四順位」，他換上舊式學生制服，來到教室找被集體排擠的金宥娜。

▲P.O順毛瀏海穿校服萌炸！《德魯納》揭開悲傷故事觀眾秒懂了。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）▲P.O順毛瀏海穿校服萌炸！《德魯納》揭開悲傷故事觀眾秒懂了。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）▲P.O順毛瀏海穿校服萌炸！《德魯納》揭開悲傷故事觀眾秒懂了。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲P.O順毛瀏海穿校服萌炸。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

一直以來都帶著飯店制服帽子的他，放下瀏海，朝氣洋溢跟女方打招呼，並露出招牌微笑，不只金宥娜被他吸引，連觀眾看了都留言「這集最經典的場面」、「沒在騙，真的一秒心動」。而第六集他更在練習鋼琴的時候背後環抱女方，疑似即將發展一段戀情。

▲P.O順毛瀏海穿校服萌炸！《德魯納》揭開悲傷故事觀眾秒懂了。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲P.O從背後環抱康美娜。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

不過就在第六集的時候，他的過去也慢慢被揭開，他在70年前因戰爭中槍過世之前，曾經是一個富家少爺，家中有丫環與司機，他還有一個年紀差他至少10歲的可愛妹妹，他回憶起生前騎腳踏車與妹妹遊玩的畫面，不禁悲從中來。觀眾一秒看懂他的悲傷故事，「彷彿《螢火蟲之墓》」、「他滯留人間難道是見到妹妹？」。《德魯納酒店》每周日、一在愛奇藝台灣站熱播中。

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德魯納酒店, P.O, 康美娜, 日韓風

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