同門防彈少年團不是第一次！　GFRIEND二成員「過去也是BigHit練習生」　

記者蕭采薇／綜合報導

世界知名韓團防彈少年團（BTS）所屬公司BigHit娛樂29日宣布驚人消息，併購了在KPOP界擁有一席地位的女團GFRIEND所屬公司SOURCE MUSIC。然而對於GFRIEND部分成員來說，這次的併購其實是「再次回到BigHit」，因為Eunha和SinB過去也曾是該公司的練習生。

▲防彈少年團所屬的BigHit娛樂，宣布併購GFRIEND所屬公司SOURCE MUSIC。（圖／翻攝自推特）

外界對BigHit娛樂的印象是該公司不僅只推出男團，旗下練習生也通通是男生，一度被笑稱是「和尚學校」。但事實上，BigHit娛樂過去也曾推出過女團「GLAM」，當初由朴智妍、金珍熙、金多喜、李微笑共四人組成，不過成員金多喜在2014年爆發小模李智妍涉嫌拍私密影片勒索李秉憲，最終遭南韓警方逮捕並起訴。

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▲BigHit娛樂過去推出過女團「GLAM」。（圖／翻攝自推特）



金多喜因此欠下經紀公司約3億韓元，「GLAM」也於2015年宣布解散，此後BigHit娛樂也與當時旗下所有女練習生解約，專注培訓男練習生和男歌手。當時解約的女練習生中，就包括GFRIEND成員Eunha和SinB，以及Nine Muses成員笑珍、Cherry Bullet成員海允、彩麟等人。

▲GFRIEND成員Eunha和SinB，以前也是BigHit娛樂的練習生。（圖／翻攝自推特）

不過雖然Eunha和SinB之後到了SOURCE MUSIC，但該公司代表蘇成鎮，其實和BigHit娛樂代表房時爀是多年好友，兩間公司當時都還只是「中小型企劃社」，連訓練練習生的老師們都共用。如今BigHit娛樂收購SOURCE MUSIC，登上NAVER熱搜，不只粉絲討論就連一般網友也對此話題展現高度興趣。

▲BigHit娛樂宣布併購GFRIEND所屬公司SOURCE MUSIC，在業界投下震撼彈。（圖／翻攝自推特）