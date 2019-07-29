鄭秀文巡演嘉賓邀來「兩大世代男神」　網嗨翻：好猛！

記者許皓婷／綜合報導

香港歌手鄭秀文近期舉行一連13場的《#FOLLOW Mi世界巡迴演唱會2019》，最後一場27日在紅磡順利落幕，她更特地邀來兩大男神當嘉賓，超強陣容更是嗨翻全場。

鄭秀文巡迴演唱會在27日完美落幕，她在最終場邀來古天樂、王嘉爾當嘉賓，她事後也在Instagram發文：「最後一場感激有古仔和Jackson的參與。」她大讚王嘉爾年紀輕輕，就已經是世界級的歌手，但非常友善，「mi很欣賞他超級勤奮，他的才華範圍特別廣。」談到古天樂，她則逗趣地表示：「至於古仔，哈哈！每次演唱會沒有他，好像大便完沒有廁紙。」更感謝對方的出現，讓在場所有人都非常開心。

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▲鄭秀文演唱會嘉賓邀來王嘉爾（左）、古天樂（右）。（圖／翻攝自Instagram／鄭秀文）

而鄭秀文在演唱會和古天樂、王嘉爾兩大男神合體，讓粉絲都興奮不已，「感謝Sammi邀請Jackson做嘉賓」、「神仙合作！呈現了完美的舞台」、「兩個不同年代的男神」、「這陣容好猛啊」。

▲鄭秀文巡演最終場27日落幕。（圖／翻攝自Instagram／鄭秀文）

【鄭秀文Instagram全文】

前晚終於完成演唱會，

最後一場感激有古仔和Jackson的參與。

下午彩排時，所有人都為此而雀躍。包括mi

Jackson年紀輕輕已經是世界級的歌手但非常非常友善，

mi很欣賞他的超級勤奮，他的才華範圍特別廣，

creo en mi有他的參與，是mi的幸運幸福。

至於古仔，哈哈！

每次演唱會沒有他，好像大便完沒有廁紙：

(不能完事，收不到尾）Ijust kidding啦！

其實非常感激他的參與，人人都愛他，

他的出現令所有人都非常非常開心。