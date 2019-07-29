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李奧納多過氣、小布變臨演！《從前，有個好萊塢》暴力與殘酷

圖文／鏡週刊

《從前，有個好萊塢》是昆汀塔倫提諾第9部電影。與其說是他的《羅馬》（艾方索柯朗導演），不如說是換了時空的《惡棍特工》（塔倫提諾第6號作品）。

從前，有個好萊塢《Once Upon a Time ... in Hollywood》

那是1969年。麥克尼可斯的《畢業生》已然衝擊了好萊塢，賽門與葛芬柯的插曲自然從汽車音響流洩而出；嬉皮文化即將成為《逍遙騎士》的養分，反戰聲浪也甚囂塵上；李小龍的知名度還停留在《青蜂俠》，羅曼波蘭斯基因為《失嬰記》成為當紅炸子雞，而他的演員太太莎朗蒂的《勇破迷魂陣》武術指導正是李小龍…。

在這些道地還原的氛圍中，李奧納多狄卡皮歐飾演已經過氣的電視明星，只能在電影裡陪襯小鮮肉。布萊德彼特則是他的特技替身，更多時候則像司機、助理兼麻吉。前者猛烈的表演，被擺在改朝換代的好萊塢，非但不嫌誇張，還讓「時不我與」增添了一種悲壯的氣質。而後者的耍帥，則和角色性格的「從一而終」，組合成完美的陪伴者。

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把這兩個虛構人物擺進真切的昔日影城，是致敬、緬懷，也透露出「以假亂真」的企圖，進而炮製出令人瞠目結舌的結局。

也許李小龍的粉絲和嬉皮支持者，會對他的戲謔和貶低不以為然。但它確實非常塔倫提諾，龐大的影史軼話，考驗觀眾的知識儲備，但即使霧裡看花，除了明星魅力加持外，還有幽默和傷懷去支撐。布萊德彼特和嬉皮妹的連番巧遇與翻臉，李奧納多狄卡皮歐在片場從凸槌到一氣呵成，都有足夠的反差。而他最終採取以暴制暴、甚至把化暴力為狂喜的安排，雖容有一定爭議，但也證明了這真的是場電影夢。落魄的沒被遺忘，青春的依舊嬌豔，悲劇也可以轉成happy ending。用盡一切荒誕殘酷，只為骨子裡的柔情萬種。

87分
  • 導演：昆汀塔倫提諾
  • 演員：李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特、瑪格羅比
  • 片長：161分鐘
  • 級別：輔12級
  • 上映日期：7月24日
  • 90分以上：神作！一定要膜拜
  • 80～89分：佳作！不看就沒話題了
  • 70～79分：普作！錢很多就看看吧
  • 60～69分：爛作！避之大吉
  • 60分以下：糞作！看完要洗眼睛


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